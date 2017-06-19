Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

«Пакетов нет» – такая записка в магазине ожидала клиентов эстонского Ahtme Maxima XX в одну из пятниц. Это написанное от руки обращение, видимо, написал кто-то из кассиров, устав отвечать растерявшимся покупателям на вопрос, как им донести продукты до дома.

Бывают ситуации, которые со стороны кажутся сущим пустяком, но только не в тот момент, когда вы лично в них попадаете. Вот представьте: вы выкладываете в магазине целую ленту продуктов, тянетесь, чтобы добавить к покупке полиэтиленовый пакет – а его нет! Причем, его нет не только в этой кассе, но и в соседней, и вообще во всем магазине. Люди лишь разводят руками. Те, кто приехал в магазин на машине, едут с тележкой и вываливают продукты в багажник,

те же, кому до дома идти пешком – просто не понимают, что им теперь делать с купленными продуктами: хоть отказывайся от покупки или, сломя голову, беги домой за авоськой.

Фото: Postimees

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Так получилось, что читательница из Кохтла-Ярве пожаловалась: в магазине Ahtme Maxima XX зачастую нет полиэтиленовых пакетов на кассах. И вот, оказавшись в Кохтла-Ярве, решили заглянуть в магазин и стали свидетелями ситуации, о которой нам рассказывали не один раз. Все полки для пакетов во всех кассах магазина пустые, а на одной из них красуется надпись, от руки написанная ручкой:

«Пакетов нет»! Продавщица спокойно разводит руками, покупатели возмущаются.

Ситуацию, с которой репортер столкнулся в магазине, попросили прокомментировать директора по связям с общественностью Maxima Eesti Катю Любобратец.

«Данная ситуация – исключение, – заверила нас она. – С каждым месяцем наш магазин в Ахтме обслуживает значительно больше клиентов. Стараясь соответствовать ожиданиям каждого из них, мы перепланируем соответственно все свои ресурсы, но и их бывает недостаточно. Чтобы мы еще лучше учитывали потребности покупателей, просим их делиться своими отзывами прямо с нами – обращаться в инфостол магазина или на инфолинию обслуживания клиентов».