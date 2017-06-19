Вице-мэром Юрмалы стал член «Согласия» Никифоров

Заместителем председателя Юрмальской думы избран сегодня бывший депутат Сейма Никита Никифоров («Согласие»), сообщила агентству ЛЕТА представитель «Согласия» Екатерина Ильинская.

Завтра, 20 июня, Юрмальская дума выберет руководителей комитетов. В комитетах думы работают Никифоров и оба депутата, избранных в думу от «Согласия» - Лариса Лоскутова и Елизавета Кривцова.

«Согласие» и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) достигли соглашения по четырем приоритетным сферам совместной работы - социальная помощь, приведение в порядок городской среды, улучшение в организации коммунальных услуг и развитие Юрмалы как туристического центра и курорта.

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На должность мэра Юрмалы избран в понедельник Гатис Трукснис (СЗК), а о сотрудничестве в думе договорились СЗК и «Согласие».

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