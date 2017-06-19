Вице-мэром Юрмалы стал член «Согласия» Никифоров

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Заместителем председателя Юрмальской думы избран сегодня бывший депутат Сейма Никита Никифоров («Согласие»), сообщила агентству ЛЕТА представитель «Согласия» Екатерина Ильинская.

Завтра, 20 июня, Юрмальская дума выберет руководителей комитетов. В комитетах думы работают Никифоров и оба депутата, избранных в думу от «Согласия» - Лариса Лоскутова и Елизавета Кривцова.

«Согласие» и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) достигли соглашения по четырем приоритетным сферам совместной работы - социальная помощь, приведение в порядок городской среды, улучшение в организации коммунальных услуг и развитие Юрмалы как туристического центра и курорта.

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На должность мэра Юрмалы избран в понедельник Гатис Трукснис (СЗК), а о сотрудничестве в думе договорились СЗК и «Согласие».

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