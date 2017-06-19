ЦИК отклонила просьбу кандидата в депутаты от ВЛ-ТБ/ДННЛ отменить итоги выборов в РД

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила просьбу кандидата в депутаты от национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Иманта Лиепиньша об отмене итогов выборов в Рижскую думу.

За то, чтобы отклонить заявление Лиепиньша, проголосовали все семь участников заседания.

Лиепиньш явился на заседание с опозданием и несколько раз перебивал председателя ЦИК Арниса Цимдарса и председателя Рижской избирательной комиссии Юриса Кокинса. Участники заседания также перебивали Лиепиньша, надеясь получить прямые ответы на свои вопросы.

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Цимдарс сказал, что, по его мнению, на Лиепиньша сильно повлияло присутствие на украинских выборах в качестве наблюдателя, но порядок в Латвии и на Украине совершенно разный. Лиепиньш не привел никаких основанных на фактах аргументов, то есть нет ни заявлений наблюдателей о нарушениях, ни чего-либо другого, что стало бы основанием для его просьбы.

По словам Цимдарса, Лиепиньш не ориентируется в порядке выборов в Латвии, а в своем заявлении перемешал нормы закона с цитатами из социальных сетей.

Ранее ЦИК уже рассматривала другую жалобу на выборы в Риге и решила не отменять результаты выборов на 38 избирательных участках.

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