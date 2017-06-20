Синоптики пообещали сильный ветер и грозу с градом; возможен даже смерч

Во вторник во всей Латвии под влиянием циклона сильно усилится ветер. С запада надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет грозы, а местами в центральной и восточной частях страны - особенно в Латглале - возможна сильная гроза, сообщает агентство ЛЕТА.

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь указывает, что грозовые облака местами могут принести крупный град и бурю, в том числе и смерчи. Наибольший риск стихии сохраняется во второй половине дня в Латгале.

Ожидается облачная погода, кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны. Юго-западный ветер перейдет в западный, северо-западный и усилится порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы в отдельных местах порывы ветра могут достигнуть силы бури.

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В целом по стране самый сильный ветер ожидается во второй половине дня и вечером, он может ломать кусты и отдельные деревья. Разрушения от стихии могут быть довольно сильными, но они затронут лишь небольшие территории.

Максимальная температура воздуха составит +19..+24 градуса, немного прохладнее будет на части побережья. В свою очередь к шести вечера температура воздуха по всей стране опустится до +14..+19 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Временами небо будет проясняться. Порывы западного, северо-западного ветра будут достигать скорости 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +22 градуса, вечером похолодает до +16 градусов.