Жителей приглашают на Травяной базарчик на Домской площади

 

Фото: LETA

В преддверии праздника Лиго на Домской площади традиционно будет работать Травяной базарчик. В этом году он откроется 22 июня и будет проходить с 9:00 до 19:00 часов. На рынке жители смогут приобрести продукцию от крестьян – сыр, хлеб, мясо, рыбу, мед, банные принадлежности, Яновы травы и венки, а также ремесленные изделия.

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Кроме торговли, на Домской площади в этот день пройдут выступления музыкальных, хоровых, танцевальных коллективов и духовых оркестров.

В 10 часов утра с выступления духового оркестра Fanfara начнется культурная программа. В течение дня посетителей будут радовать своими выступлениями детские танцевальные ансамбли Kamolītis, Teiksmiņa, Dzīpariņš и Bitīte, а также детские вокальные коллективы Magonīte и Knīpas un Knauķi.

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Культурную программу дополнит выступление оркестра Rīga, ансамблей народного танца Dzīpars, Sidrabi и капеллы Hāgenskalna muzikanti. Во время Травяного базарчика выступит и смешанный хор Laudate Charismata, камерный оркестр Konvents и фолк-группа Lāns. Праздничное настроение посетителям рынка создадут и мужской вокальный квартет Harmonija Rīgai, танцевальная группа Marmale и группа Lauku muzikanti.

Бодрость духа как торговцев, так и покупателей в течение всего дня будет поддерживать отец Яниса актер Кристапс Расимс, который кроме всего прочего расскажет о важнейших и самых интересных традициях празднования Лиго.

Любой из посетителей рынка сможет принять участие в различных мероприятиях и развлечениях, демонстрировать свою выдумку, находчивость, эрудицию и сноровку в ходе конкурсов, которые будут проходить на торговой площади.

Проведение Травяного базарчика поддерживает Рижская дума, организатором выступает Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с Объединением учреждений культуры Рижского самоуправления.

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