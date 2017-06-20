На Лиго общественный транспорт в Риге - бесплатный

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В ночь с 23 на 24 июня рижан и гостей столицы всех возрастов и поколений приглашают собраться на двух берегах Даугавы, чтобы песнями и танцами, кострами, венками и вкусными традиционными угощениями отметить самый любимый летний праздник – Лиго.

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Масштабные празднования с 19:00 часов 23 июня до 4:30 утра 24 июня состоятся на Набережной 11 ноября. И по другую стороную Даугавы – на Дзегужкалнсе, с 20:00 часов 23 июня до 4:30 24 июня.

Вход на все мероприятия бесплатный. А чтобы всем желающим отметить праздник в городе было легче добираться до мест прзднования, 23-го и 24 июня проезд на общественном транспорте в Риге сделали бесплатным.

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