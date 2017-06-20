Почему многоэтажный дом в Пурвциемсе живет без горячей воды

Уже третью неделю жители многоквартирного дома в Пурвциемсе живут в спартанских условиях — в здании отключили теплую и горячую воду за долги.

Жилищное товарищество, желающее теперь взять дом под собственное управление, в ситуации винит прежний домоуправ — якобы компания не заплатила предприятию Rīgas Siltums. Обслуживающая компания, впрочем, претензии отметает. Жильцы тем временем получают все новые счета и продолжают греть воду кипятильниками...

«Ну вот, за минут 20 вода уже тепленькая. Можно помыться, — говорит житель многоэтажки по адресу Иерикю 36. И горько смеется: — Вот она, Европа, 21-й век!».

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«Плати все счета, а потом сиди без воды воды непонять сколько, потому что где-то кто-то кому-то не заплатил, — вторит ему сосед. — А «силтумс» все письма рассылает, какой огромный долг у дома...

Почему они всем это шлют? Слали бы тем, кто не платит, или кто им там денег не донес».

Радиоэфир

Действительно, денег не донесли много. Долг у дома впечатляющий — более 30 тысяч евро на сотню квартир. Из них предприятию Rīgas Siltums жильцы «должны» почти 20 тысяч. Именно оно и прекратило подачу тепловой энергии дому в начале июня.

«Якобы, у дома долги «силтумсу». Якобы. Вот и отключили воду. Насколько я помню, [долг] — 27, по-моему, тысяч...

Собрание было. Решается. Фирма LT, с которой был заключен у дома договор, не уплатила «силтумсу» деньги. Они, якобы... Не знаю, себе в карман положили их, эти деньги?! [...] Уже подписи собрали, что у управляющего дома будет суд. Это надолго, по-моему!».

Упомянутая жителем фирма LT Nami обслуживала многожтажку до середины июня, пока жилищное товарищество не заявило о досрочном расторжении договора с компанией. Рассказывает жительница дома:

«Решения такие, что нам надо менять обслуживающую компанию, которая не заплатила за отопление. И каждый месяц нам приходили извещения от «силтумса», что мы — ответственные. Теперь мы прекратили договор с обслуживающей компанией и с 13 числа сами обслуживаем. Но пока уладим все бумаги, пройдет какое-то время. Пока все не согласятся, что теперь дом обслуживаем сами».

Под призывом прекратить сотрудничество с прежним домуправом подписалось абсолютное большинство жильцов — 96 человек из ста, говорит Бенита, представитель жилищного товарищества.

«Горячей воды нет потому, что предприятие LT Nami не заплатило. [...] Мы проголосовали за то, что можем расторгнуть договор — подписались 96 человек. [...]

Мы взяли дом под свое управление для того, чтобы этот долг не стал еще больше. Как только мы соберем подписи, мы заключим договор с Rīgas Siltums и будем пытаться найти решение.

Как-то оплатим, или каким-то образом заставим LT Nami как-то заплатить долг, который они инкассировали, но не перечислили [предприятию Rīgas Siltums]. Что-то нужно решать. Но сейчас нам нужно правильно оформить уполномоченность для заключения договора с Rīgas Siltums. Поэтому мы расклеили опросные анкеты: на собрании из ста человек «за» проголосовали 82, а нам нужно где-то 95. Если бы мы получили необходимое количество подписей еще на собрании, проблема бы уже решалась. Но к сожалению, есть те, кто против, и кто боится... Теперь надо идти этим путем».

По словам активистки, непосредственные долги жителей составляют лишь треть от общего долга.

«На собрании был представитель LT Nami, и он не смог объяснить, почему образовался такой долг. Он не смог. Но ситуация такая: общий долг, вместе с Rīgas Ūdens, — 31 тысяча евро. Долг жителей — 11 тысяч.

А еще знаете, за что у нас долг? LT Nami за каких-то восемь тысяч проводили ремонтные работы — меняли стояки. Эту разницу они должны были заплатить. Они этого не сделали. И мы остались без воды. [...] Если бы они заплатили эту разницу за феварль, у нас была бы вода».

Ситуацию прокомментировал и представитель компании LT Nami Эдмунд Григорович. По его словам, дом остался без горячей воды не из-за долга, а по вине жилищного товарищества, своевременно не заключившего договор с коммунальщиками.

«Вкратце, ситуация такова: дом обслуживает товарищество «Улица Иерикю 36». У нашей компании с этим товариществом был договор. Он был расторгнут 13 июня этого года. До тех пор мы оказывали услуги. Соответственно, получив извещение о расторжении договора, мы оповестили коммунальные службы о том, что с этим объектом мы больше не работаем. Товариществу же нужно было заключить договор с поставщиками [коммунальных] услуг до 5 июня, чтобы эти услуги были непрерывны. Поскольку с Rīgas Siltums товарищество договор не заключило, предприятие прекратило предоставлять свои услуги».

Как указал радиостанции Григорович, то,

насколько быстро будет восстановлена подача горячей воды, сейчас зависит от самих жильцов.

«Самая большая проблема — товарищество неспособно предъявить права на обслуживание этого здания. Поэтому они и не могут заключать договоры.

Чем скорее жильцы квартир договорятся — либо уполномочат товарищество, либо выберут другую форму управления дома и это поддержит большинство — соответственно, они смогут очень быстро продвигаться вперед [в решении проблемы]».

Представитель LT Nami также отверг обвинения в адрес компании по поводу неуплаты денег предприятию Rīgas Siltums.

«Получив извещение о расторжении договора, мы, со своей стороны, проследили поток средств от дома. Чтобы поступающие от этого дома платежи и средства, которые мы перечисляем поставщикам услуг были уравновешены, мы, конечно, немного придержали оплаты. Теперь все обязательства обобщены, товариществу отправлены рассчеты, сколько здание и товарищество должно нам, сколько мы должны поставщику, и, соответственно, свою разницу мы покроем. [...] И я повторюсь:

отопление зданию отключено не из-за долга, а потому, что товарищество не заключило договор. И Rīgas Siltums, не зная, кто дальше будет управлять зданием и с кем заключать договор, отключило отопление».

В свою очередь представитель товарищества Бенита надеется, что договор с Rīgas Siltums будет заключен и уже в ближайшие недели подача горячей воды жильцам дома будет восстановлена.

«Если все будет хорошо и мы соберем подписи, как мы планировали, до 30 июня, в соответствии с законом — возможно, уже 10 июля вода будет».

Пока стороны выясняют отношения, жильцы дома справляются с неудобствами кто как умеет.

— Так и живем. Греем на газе. Ничего не поделать! Хорошо, что хорошая погода (смеется).

— А мы вчера в [название популярного интернет-магазина] купили такой кран и поставили на кухне!

— Ну?

— Великолепно!

— Ну!

— Горячую, теплую можно делать.

— В [название популярного интернет-магазина]?

— Ага.

Добавим, ранее в декабре 2013 года Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к Закону об управлении жилыми домами, которые предусматривают, что в дальнейшем население сможет рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг без посредничества управляющих.

Закон позволяет жильцам напрямую оплачивать счета за отопление, газ, водоснабжение, услуги канализации, вывоз отходов и электроэнергию в помещениях общего пользования.

Вместе с тем закон также предусматривает сохранение и прежнего порядка расчетов при посредничестве управляющих, оставляя коммунальщикам право отключить отопление во всем доме из-за долгов отдельных жильцов или фирм-посредников.