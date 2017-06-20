Синоптики объявили оранжевый уровень из-за грозовых ливней и ветра

 

Фото: LETA

Во вторник после полудня во многих регионах Земгале и Видземе прошли грозовые ливни, а сейчас грозовые тучи приближаются к Латгале, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Добеле за короткое время выпало 15,5 мм осадков, сильный грозовой ливень прошел и в Елгаве.

За два последних часа в Земгале зарегистрировано более 250 ударов молнии.

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В ближайшие часы ливень и грозы ожидаются на востоке Земгале и Видземе, а также в Латгале.

В этих регионах синоптики объявили оранжевый уровень предупреждения о погодных условиях. Помимо сильного дождя и ветра, скорость которого может превысить 15 метров в секунду, возможен также град.

Оранжевый уровень предупреждения означает, что погодные условия могут стать причиной разрушений и ущерба.

Из-за циклона во второй половине дня и вечером по всей Латвии ожидается усиление западного ветра до 14-19 метров в секунду.

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