«Забастовочная битва» семейных врачей с Минздравом: неужели, все решится сегодня?

Сегодня состоится очередная встреча Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) с Министерстством здравоохранения. Возможно, именно на ней решится, состоится ли запланированная на 3 июля забастовка медиков. Врачи надеются, что сторонам удастся договориться и обойтись без стачки. Однако, Минздрав работает над планом В: если все-таки забастовка будет, как обеспечить людям необходимую помощь, например, больничные листы и рецепты.

Ситуация, похоже, накалилась до предела. С одной стороны, у семейных врачей два основных требования, - финансирование и система электронного здоровья, с другой — проведенная Госконтролем проверка, один из выводов которой гласит: за последние три года показатели работы семейных врачей значительно не улучшились.

Следовательно, какого повышения зарплаты вообще можно требовать?

Итак, если не удастся договориться с Минздравом, 3 июля более 600 семейных врачей готовы начать забастовку и продолжать ее и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

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На такой шаг ЛАСВ пошла после того, как Министерство здравоохранения отказалось собрать комиссию по мирному урегулированию.

Правление Латвийского общества врачей на заседании в среду 14 июня поддержало требования Ассоциации семейных врачей к государству и избранный организацией метод борьбы за права медиков и пациентов – забастовку. Как сообщила представитель общества Майра Судраба, семейные врачи – самая многочисленная часть Общества врачей, поэтому обществом им обещана всяческая поддержка.

Нас держат на «кризисном уровне»

По мнению семейных врачей, государство оставило финансирование этой отрасли здравоохранения на уровне «кризисных лет». Кроме того, как они омечают, специалистам все труднее находить себе помощников, поскольку на данный момент зарплата у медсестры в пределах 400 евро на руки.

По словам главы Ассоциации Сармите Вейде, Вейде ситуация в семейной медицине стала критической. «Государство длительное время не обеспечивает справедливую оплату труда за сложную и объемную работу врачей. В то же время государственные учреждения требуют выполнять такие требования, для которых необходимо все больше времени, труда и денежных вложений семейного врача», - подчеркнула Вейде.

Поэтому ЛАСВ требует увеличить установленную сейчас в размере 1,25 евро подушную выплату семейным врачам на 30% каждый из трех последующих лет, до 1,63 евро в 2018 году, 2,11 евро в 2019 и 2,75 евро в 2020 году; увеличить тарифы за совершенные манипуляции, увеличить общий объем оплаты не менее, чем на 45% в 2018 году; увеличить зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в течение каждого из трех последующих лет; поддержать развитие независимой практики семейных врачей.

Деньги - с повышения налога, семейных врачей — фининспекторами!

Минздрав предлагает решить проблему финансирования и увеличения зарплат просто и обычно: повсить налоги. Предполагается, что он будут повышен солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников.

Для неплательщиков же налогов могут наступить «черные времена», так они, в случае принятия предложения Минздрава, не получат полную корзину услуг здравоохранения. Это означает, что большинство компенсируемых медикаментов, консультации врача и обследования для таких людей станут полностью платными услугами, поясняет министр Чакша.

«Что делать с неплательщиками налогов семейному врачу? Нам же надо узнать диагноз и назначить лечение, но мы не знаем, сможет ли такой человек заплатить за лечение!», - заявила в интервью ПБК Сармите Вейде.

Получается, что

семейный врач вместо лечение должен будет, прежде всего, превратиться в финансового инспектора.

Кстати, многие эксперты, в том числе и европейские предлагают искать средства в самом госбюджете. Как говорит Вейде, практически все страны ЕС отдают

на нужды здравоохранения из бюджета 11-12%. Это делается и в бедном Косово, и в кризисной Греции.

По подсчетам министерства, предлагаемое увеличение налога на разделенный солидарно 1% даст здравоохранению 70-80 млн евро. Но, как говорит Вейде, для «поднятия» медицины нужно, как минимум, 200 миллионов.

«Дайте медицине 12% из госбюджета — вот и будут эти 200 млн!», - восклицает глава ЛАСВ.

Система Э-здоровья? Да я уже четыре дня не могу в нее войти

Но еще больше большей проблемой семейные врачи называют пресловутую систему электронного здоровья. Да и Минздрав прогнозирует, что самыми трудными будут разговоры о именно о ней.

На систему э-здоровья семейным врачам нужно обязательно перейти с 1 сентября. Как говорит министр здравоохранения Анда Чакша, доктора хотели бы на год отложить обязательное введение системы. Вейде же отмечает, что врачи хотели бы не перенести срок, но убедиться, что э-здоровье работает корректно, что в системе все в порядке.

«Система э-здоровья на практике работает очень медленно, она неудобна и небезопасна как для врачей, так и для пациентов», - считает Вейде и прводит конкретный пример.

«Мне сообщила одна коллега, что еще с пятницы до сегодняшенего понедельника не может со своего компьютера войти в систему», -рассказала Вейде.

Поэтому вторая часть требований Латвийской ассоциации семейных врачей звучит так:

общество требует не допустить реформы работы семейных врачей, предусмотренной планом реформ Минздрава; обеспечить, чтобы каждую часть системы е-здоровья семейный врач обязательно должен был начать использовать только через 12 месяцев после того, как общество получит убедительные данные об эффективной функциональности конкретной части системы, защитив таким образом права и данные пациентов.

Но и здесь получается замкнутый круг, ведь министр со своей стороны заявляет: пока доктора не начнут использовать программу, будет неизвестно, функционирует ли она.

«Я считаю, что система, - это каждодневная работа, которую надо выполнять. На сегодня заключено всего 25% договоров на использование системы э-здоровья. Я призываю, делать это активнее и пробовать работать с новой системой», - заявляет глава Минздрава ПБК.

«Прежде, чем говорить о зарплате, может, поговорим о качестве работы?»

В январе 2017 года Госконтроль провел ревизию системы здравоохранения Латвии и выпустил отчет под названием «Подлежит ли усовершенствованию система здравоохранения в Латвии?».

В нем работа семейных врачей оценивается, мягко говоря, как неудовлетворительная. Так, в отчете, в частности говорится, что Министерство здравоохранения в сотрудничестве с ассоциациями семейных врачей и экспертами разработало методику оценки работы семейных врачей, предусмотрев плату за выполнение требований, определенных в методике.

Как указали аудиторы, с тех пор как Минздрав ввел критерии качества работы, врачи существенно не улучшили свои показатели.

По-прежнему нерешенной остается проблема доступности семейных врачей, особенно в сельских регионах.

"С момента внедрения этой методики семейные врачи существенно не усовершенствовали годовые показатели деятельности в достижении критериев качества, поскольку из 13 определенных критериев достигнуто только шесть, из них некоторые, благодаря тому, что Министерство здравоохранения снизило требования к достижению критериев.

Несколько критериев, для которых Министерство здравоохранения предусмотрело важную роль, не достигается, притом с каждым годом их выполнение ухудшается. Например, задачу поощрения скрининг-исследования рака выполнило лишь 16% семейных врачей, в свою очередь, критерий посещаемости пациентов выполнил лишь 31% семейных врачей", - сказано в отчете.

Кроме того, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) проверила 1278 семейных врачей, которые предоставляют свои услуги за счет государственного финансирования, и выяснила, что всем критериям соответствует работа только восьми докторов.

«Полностью согласна с необходимостью увеличить зарплаты семейным врачам. Если получим дополнительное финансирование для отрасли здравоохранения, должна вырасти и зарплата. Но, если речь о более высокой зарплате, надо говорить и о качестве работы семейных врачей. И в данный момент стандарты качества выполняет очень небольшое число», — заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

«Это исследование — политический спецзаказ!»

Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис считает такие результаты проверки Госконтроля политическим заказом, направленным на то, чтобы медики отказались от своей идеи провести забастовку и оппонирует Госкоконтролю и министру.

«Позволю заметить, что мы уже неоднократно критиковали данное исследование, потому что выводы очень явно напоминают выполнение политического заказа. И мы об этом открыто заявляли, и говорили на заседании парламентских комиссий. Я не разделяю в данном случае позицию, которую занял Госконтроль.

Во-первых, бастовать в данной ситуации — это их конституционное право, а во-вторых, если говорить о том, как работает сам Госконтроль, я думаю, там тоже можно найти много недостатков», — заявил он.

В Ассоциации семейных врачей убеждены, что составленные Минздравом критерии качества работы медиков не до конца продуманы, и соответствовать абсолютно всем критериям слишком тяжело.

Чем закончится очередная встреча ЛАСВ с Министерстством здравоохранения, как и, возможно, то, состоится ли запланированная на 3 июля забастовка медиков узнаем уже сегодня. Хочется надеяться, что ее результат будет благоприятным не только для самих семейных врачей, но и для нас — пациентов.

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