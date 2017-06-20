В строительстве предложили ввести электронную систему учета рабочего времени

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сегодня передала на рассмотрение в срочном порядке поправок к закону о налогах и пошлинах, предусматривающих введение в строительстве с 1 октября 2017 года электронной системы учета рабочего времени.

Комиссия также постановила, что в случае, если на пленарном заседании Сейма 22 июня эти поправки в первом чтении поддержат не меньше двух третей депутатов, то она в тот же день предложит рассмотреть их во втором чтении. В таком случае поправки вступят в силу 1 июля, как предполагалось первоначально.

Как отметила на заседании комиссии министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, прогресс в уменьшении теневой экономики в строительной отрасли пока был медленным, поэтому Минфин предложил поправки, которые призваны упорядочить отрасль.

Реклама

По словам министра, предприниматели строительной отрасли тоже понимают необходимость таких поправок, поскольку честно работающие компании не в состоянии конкурировать с теми, кто работает нечестно. Поправки предусматривают учет рабочего времени во всех случаях, когда заключен договор на строительство.

В будущем электронная система учета рабочего времени может быть введена также в сфере таксомоторных перевозок и в гостиничной отрасли, с представителями которых еще предстоит обсудить такое регулирование.

Латвийский совет по строительству подчеркивает, что предприниматели отрасли выступают за развитие электронного регулирования в строительстве. Отрасль в целом готова к введению системы электронного учета рабочего времени. На крупных объектах она уже действует, сообщила руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков Байба Фромане.

Она считает эту систему эффективным решением для уменьшения возможностей мошенничества с учетом рабочего времени и выплаты зарплат «в конвертах».

Замдиректора налогового управления Службы госдоходов (СГД) Инесе Биндемане отметила, что строительная отрасль всегда была в центре внимания СГД из-за высокого удельного веса теневой экономики. СГД в целом поддерживает введение новой системы.

Ее введение поддерживает и Министерство экономики, так как считает, что это позволит достичь хороших результатов в борьбе с теневой экономикой в строительстве.

Представитель Госинспекции по труду Марите Нориня отметила, что введение такой системы облегчит проведение проверок на строительных объектах.

Единую базу данных электронного учета рабочего времени планируется ввести с 1 января 2019 года.

Пожар в Юрмале: латийское небо коптил скандинавский мусор