Реконструкция стадиона «Даугава»: переговоры продолжатся с двумя претендентами

 

Фото: Zane Bitere/LETA

На процедуру переговоров о разработке проекта реконструкции стадиона «Даугава» будут приглашены два претендента - объединение «Nams un Mark arhitekti» и объединение ООО «Угис Шенбергс, архитектор», ООО «Tiksli forma» и ООО «Geologistic». Об этом сообщил на пресс-конференции председатель конкурсного жюри, заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам спорта Эдгар Северс.

На конкурс эскизов было подано четыре предложения, но ни одно из них полностью не соответствовало положению, поэтому жюри присудило два вторых места, и эти претенденты будут приглашены на процедуру переговоров.

Как рассказал член правления культурно-спортивного центра «Стадион «Даугава«» Элмар Мартинсонс, проект должен соответствовать определенным требованиям. Во-первых, он должен выполнять спортивные функции - здесь должны быть легкоатлетический манеж, мультифункциональный холл для командных видов спорта и ледовый холл. Во-вторых, на стадионе необходимо реконструировать трибуны, обеспечив дополнительные места, что важно для проведения концертов Праздника песни и танца.

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Выбранные претенденты в течение 28 дней смогут улучшить свои проекты, а затем будет выбран победитель конкурса эскизов. Окончательное решение о том, какой из проектов будет реализован, планируется принять примерно через два месяца.

Для реконструкции стадиона предусмотрено финансирование из фондов ЕС в размере 37,5 млн евро.


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