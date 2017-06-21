Метеоролог рассказал о появлении в Латвии торнадо и новой погодной тенденции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Во вторник в Латвии было зарегистрировано несколько смерчей или торнадо. Действительно ли это явление - что-то необычное для Латвии, в интервью передаче «900 секунд» телеканала LNT рассказал руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

«В Латвии торнадо наблюдаются каждое лето, их еще называют смерчами. Подобное явление регистрируется в нескольких местах. Наблюдение за ними затруднено, так как они очень локальны и кратковременны, но вызываемые ими разрушения появляются каждый год», - заявил метеоролог.

Виксна рассказал, что торнадо создаются при губчатых дождевых облаках во время грозы, когда большие нестабильность атмосферного давления и температурные контрасты, а во вторник сложилась ситуация, что при жаркой погоде пришли холодные воздушные массы. Из-за большой нестабильности атмосферы и образовались смерчи.

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«Конечно, их прогнозирование очень затруднено, можно прогнозировать лишь приблизительный регион. Прогнозировать, в каком конкретно месте будет торнадо, практически невозможно», - сказал Виксна.

«Проведенные нами исследования свидетельствуют, что грозы в Латвии становятся реже, однако они стали более интенсивными, с более сильными порывами ветра. В сценариях будущего у силы ветра довольно большая неопределенность, однако, принимая во внимание, что температура воздуха постепенно повышается, можно сделать выводы, что сохранится нынешний сценарий, и в будущем придется считаться с сильными грозами», - указал метеоролог.

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