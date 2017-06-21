Сила ветра во время смерча в Сигулде, вероятно, превышала 50 м/с

Смерч, который во вторник прошел в округе хозяйства Юдажу в Сигулдской волости, скорее всего, вызвал порывы ветра выше 50 метров в секунду, свидетельствует опубликованное наблюдение в базе данных самых опасных погодных явлений Европы. Во время самых сильных смерчей - категории F5 - скорость порывов ветра превышает 110 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Эксперты оценили фотографии и видеоматериалы разрушений, вызванные разгулом стихии, и сделали вывод, что сила смерча по Шкале Фудзиты соответствовала торнадо F2. Смерч данной категории обычно проходит по полосе в 100-250 метров, ломая и вырывая с корнями большие деревья, повреждая постройки легких конструкций и крыши других зданий, а также выбивая окна в многоэтажках и с больший силой швыряя небольшие предметы.

Сила ветра в смерче F2 достигает 50-760 метров в секунду. Вихри такой силы по всем мире - довольно редкое явление, к примеру, в США только четверть из всех зарегистрированных торнадо достигает силы категории F2 или выше.

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Большой смерч прошел в Сигулдской волости Сигулдского края во вторник в полдень, однако его не сопровождал гром. Обычно смерчи образуются под грозовыми облаками.

Самые сильные грозовые ливни во вторник прошли через Земгале и Латгале, а самая интенсивная гроза была зарегистрирована на востоке Земгале или в Селии. Всего в Латвии во вторник произошло около трех тысяч разрядов молний.

Возможно, кратковременные бури и смерчи произошли в других местах Видземе, Земгале и Латгале, однако они затронули необжитые места.

По оценке экспертов, каждым летом в Латвии происходит несколько торнадо, но обычно они кратковременные и затрагивают небольшие территории, информация о смерчах в Латвии появляется редко.

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