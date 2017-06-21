Сила ветра во время смерча в Сигулде, вероятно, превышала 50 м/с

 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Смерч, который во вторник прошел в округе хозяйства Юдажу в Сигулдской волости, скорее всего, вызвал порывы ветра выше 50 метров в секунду, свидетельствует опубликованное наблюдение в базе данных самых опасных погодных явлений Европы. Во время самых сильных смерчей - категории F5 - скорость порывов ветра превышает 110 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Эксперты оценили фотографии и видеоматериалы разрушений, вызванные разгулом стихии, и сделали вывод, что сила смерча по Шкале Фудзиты соответствовала торнадо F2. Смерч данной категории обычно проходит по полосе в 100-250 метров, ломая и вырывая с корнями большие деревья, повреждая постройки легких конструкций и крыши других зданий, а также выбивая окна в многоэтажках и с больший силой швыряя небольшие предметы.

Сила ветра в смерче F2 достигает 50-760 метров в секунду. Вихри такой силы по всем мире - довольно редкое явление, к примеру, в США только четверть из всех зарегистрированных торнадо достигает силы категории F2 или выше.

Реклама

Большой смерч прошел в Сигулдской волости Сигулдского края во вторник в полдень, однако его не сопровождал гром. Обычно смерчи образуются под грозовыми облаками.

Самые сильные грозовые ливни во вторник прошли через Земгале и Латгале, а самая интенсивная гроза была зарегистрирована на востоке Земгале или в Селии. Всего в Латвии во вторник произошло около трех тысяч разрядов молний.

Возможно, кратковременные бури и смерчи произошли в других местах Видземе, Земгале и Латгале, однако они затронули необжитые места.

По оценке экспертов, каждым летом в Латвии происходит несколько торнадо, но обычно они кратковременные и затрагивают небольшие территории, информация о смерчах в Латвии появляется редко.

Еще по этой теме
В Сигулдском крае ураганный ветер поломал деревья и повредил здания

В Сигулдском крае ураганный ветер поломал деревья и повредил здания

Метеоролог рассказал о появлении в Латвии торнадо и новой погодной тенденции

Метеоролог рассказал о появлении в Латвии торнадо и новой погодной тенденции


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR

reklama.vesti.lv

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Почему один из нарядов принцессы Дианы называют «платьем мести» Wo&Men

Почему один из нарядов принцессы Дианы называют «платьем мести»

ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига» Showbiz

ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»

Бекхэм прокомментировала новые слухи о проблемах в своем браке Wo&Men

Бекхэм прокомментировала новые слухи о проблемах в своем браке

Медики указали на продукты, способные вызывать рак Wo&Men

Медики указали на продукты, способные вызывать рак

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 