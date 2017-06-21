В четверг ветер стихнет, возможны небольшие дожди

В среду днем на большей части территории Латвии порывы западного, северо-западного ветра достигают скорости 12-17 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

В ближайшие часы в восточных и юго-восточных районах еще возможны грозовые ливни. Вечером и ночью на большей части территории страны сохранится сухая погода с небольшой или переменной облачностью.

Ночью ветер стихнет, а температура воздуха понизится до +6..+9 градусов, на побережье - до +9..+14 градусов.

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Днем в четверг ожидается облачная погода, в центральном и восточном районах возможны кратковременные дожди. На востоке страны местами пройдут грозы, град, порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +17..+21 градусов.

В четверг в Риге синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха составит от +9..+10 градусов ночью до +19 градусов днем.