Как попасть к новой детской площадке на Кр. Барона и где припарковаться?

Самая большая в Латвии новая детская площадка, расположившая на части территории бывшего стадиона ЛУ на Кр. Барона 116а только в эти выходные собрала более 4000 человек. Новое место отдыха, удивительного дизайна и эргономики, набирает популярность. И родители задаются вопросом: как попасть на площадку и где припарковать автомобиль?

На общественном транспорте

Детская площадка - это только часть нового Центрального спортивного квартала, площадь которого составляет составляет 4 га. Под детские развлечения отведены 7000 кв. метров.

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Здесь установлено различное оборудование и элементы, рассчитанные на детей двух возрастных групп – дошкольного/младшего школьного возраста (до 7 лет) и для детей в возрасте 8 лет и старше.

Площадка находится в квартале между улицами Кр. Барона, А.Чака, Таллинас и Эрглю. Поэтому добраться можно разными путями.

Например, на трамвае (№1,3,6,11) - то есть прямым ходом из Иманты, Юглыи Межапарка. Выходить нужно либо на остановке Sporta nams «Daugava», либо Tallinas iela. От центра маршрут займет всего 10 минут, а от остановки придется пройти пару минут.

















































Aizvērt На улице Барона открыли крупнейшую игровую площадку для детей Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Также можно подъехать на автобусах . Например, 21-м, который курсирует между Имантой и Юглой (до остановки Таллинас), на 40-м – из Зиепниеккалнса (остановка Таллинас) или на 3-м, которых соединяет Плявниеки и Болдераю- Даугавгриву. Еще один вариант. Еще подойдет 14, 16 и 6 автобусы. Но нужно учесть, что останавливаются все эти автобусы на пересечении улиц Таллинас и Бривибас, поэтому до места назначения больше квартала придется пройти пешком.

В свою очередь на 5 и 47 автобусах можно до ул. Таллинас доехать по Чака. Этот маршрут ближе. И доступен жителям Межциемса и Шкиротавы. Также на Чака можно подъехать из Пурвциемса и Межциемса на 18 и 23 троллейбусе.

По самой Таллинас редко, но курсирует 5-й троллейбус (остановка К. Барона). Его конечная - больница Им. П. Страдыня.

На своем автомобиле

На многих улицах вокруг стадиона ЛУ размещены платные стоянки Rīgas satiksme, где можно оставить автомобиль. Вся информация о муниципальных парковках на обочине доступна на сайте Rīgas satiksmes www.rigassatiksme.lv в разделе «Услуги автостоянок».

Открыв этот раздел, появляется карта, где вся Рига поделена на зоны, в свою очередь на каждой улице есть линии, которыми отмечены участки стоянок. Это карту можно использовать – данные на ней корректны и постоянно обновляются.

Как мы видим на карте, на улице Кр. Барона от улицы Матиса до улицы Пернавас есть несколько участков для парковки автомобилей, которые относятся к зоне С. В этой зоне первый час парковка стоит 1.50 евро (с Картой рижанина – 1.20 евро), а каждый последующий час – 2.00 евро (с Картой рижанина – 1,60 евро). Минимальная плата – 0.40 евро. Время работы : в рабочие дни 8.00 – 20.00, по субботам 9.00 – 17.00.

Также машины можно оставить вокруг детской площадки, где это позволяют правила дорожного движения и знаки.

Но нужно понимать, что площадка находится в центре города, с уже развитой инфраструктурой, построенными домами, проложенными коммуникациями. И сделать для нее отдельную бесплатную парковку – невозможно в виду отсутствия места. Вокруг реконструируемая территория стадиона также будет занята – тут разместятся поля для футбола, площадки для баскетбола, волейбола и др.

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