Бомба замедленного действия в Риге: если что, юрмальский пожар покажется пустяком

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

В самом центре Риги находится бомба замедленного действия - на улице Старта расположились огромные склады старых шин. А жители в соцсетях рассуждают, что станет с городом в случае пожара на складе.

Известно, что на территории SIA «Riepu bloki» находится около 500 тонн покрышек, что значительно превышает допустимые нормы - об этом информирует ГПСС. Причем риск пожара исключить невозможно.

«Если шины загорятся - пол-Риги будет в ядовитом дыме» - об этом еще год назад писал некий местный житель.

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Согласно разрешению, выданному компании до 2020 года, на территории должно храниться не более 30 тонн покрышек. Это означает, что лимит на данный момент может быть превышен более чем в 16 раз! Причем, раньше фирма хранила и того больше - 1000 тонн, но когда было заведено административное дело, от половины опасного мусора избавилась.

Служба контроля среды уверяет, что инспектора следят за деятельностью фирмы, которой предписано до 30 июня привести свою территорию в порядок.

Пожар повышенной опасности в Юрмале

Фото: Пожар повышенной опасности в Юрмале1

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Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0


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