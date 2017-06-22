Лежачим - нельзя! «airBaltic» не пустили на борт ребенка в инвалидном кресле

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Тяжело больному Ренату собирали деньги на операцию в Мюнхене всей страной. Чтобы мальчик попал в Германию к специалистам, пожертвования покрывали стоимость билетов на самолет.

На операцию мальчику было собрано более 18 000 евро. В Германию 13-летнего Рената сопровождала бабушка. Билеты были куплены своевременно, а также указано, что во время обратного полета мальчик будет в инвалидной коляске. После успешной операции семья отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в Латвию.

Однако незадолго до посадки латвийцам сказали, что улететь самолетом они не смогут. В передачу Bez Tabu обратился отец мальчика и остальные родственники, удивленные безобразием и некомпетентным обслуживанием «airBaltic».

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«Покупая билеты, мы всегда указываем, что пассажир будет в инвалидном кресле. Не всегда известно, в каком именно состоянии будет больной после операции. Это может сказать только лечащий врач. В данном случае, мальчик находился в коляске, в сидячем положении. Ортезы можно было снять, это была, безусловно, ошибка коммуникации» - рассказывает Рута Диманте, руководитель организации «Ziedot.lv».

Вице-президент airBaltic по обслуживанию клиентов Лаура Вецванага указывает, что решение не пускать мальчика на борт принимал экипаж компании, консультируясь с партнерами аэропорта Мюнхена.

Национальная авиакомпания осталась при своем, утверждая, что не могла принять пассажира на борт, так как ему во время полета необходимо было находиться в полусидячем или в лежачем положении. Такую услугу «airBaltic» не может предоставить. Стоит добавить, что после отказа принять мальчика на борт, в Мюнхен из Латвии на машине отправилась его мать, чтобы своими силами доставить ребенка домой. Мюнхен находится от Риги на расстоянии 1700 километров и если ехать без остановок, на дорогу уйдет как минимум 18 часов.

«В самолете количество мест ограничено, в отличие от автомобиля. Сидения не двигаются ни вперед, ни назад. В данном случае, не достаточно просто отметить, что пассажир будет в инвалидном кресле. У «airBaltic» нет возможности перевозить людей в лежачем или полу сидячем положении» - отмечает Лаура Вецванага.

Представитель авиакомпании выразила сожаления в связи с инцидентом и обещала связаться с покупателями билетов, для выплаты компенсации.

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