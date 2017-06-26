«Тагил!» - это не модно: 5 сайтов, которые изменят любое путешествие

Лето - лучшее время для путешествий! Мы предлагаем подборку интернет-ресурсов, с помощью которых можно не только найти интересные предложения, самостоятельно спланировать свой маршрут, но и попробовать себя в роли тревел-волонтёра! Отдыхать в турецком отеле по системе «всё включено» с туристами, кричащими: «Тагил!», уже давно не модно, айда танцевать сальсу на средиземном побережье или давить виноград ногами в итальянской провинции!

Любое путешествие начинается с выбора страны назначения и покупки билетов. Несмотря на существование многочисленный сайтов-аналогов и ресурсов-посредников, многие туристы выделяют Skyscanner. И, надо заметить, - заслужено. Сайт выгодно выделяется на фоне других своей опциональностью.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Skyscanner

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Вот несколько секретов Skyscanner:

Для того, чтобы узнать, когда и куда лететь дешевле всего, можно пользоваться гибким поиском «Везде». Если вы точно знаете направление, можете с помощью поиска по году или месяцу выбрать даты, когда перелёт обойдётся дешевле всего.

Покупайте билеты в 3 часа дня во вторник! Оказывается, большая часть авиакомпаний открывает продажи в понедельник вечером. Ко второй половине дня конкурентная борьба достигает максимума, а цены на билеты, соответственно, минимума.

Фото: скриншот

Ещё один сайт, о котором просто обязан знать любой самостоятельный путешественник - Airbnb. Это более полумиллиона вариантов размещения, расположенных в 192 странах мира! Впрочем, сайт, на котором можно арендовать дом, квартиру, комнату и даже шалаш, в представлении не нуждается.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Airbnb

Однако не так давно там появилась ещё одна опция - покупка впечатлений!

Фото: скриншот

Местные жители делятся опытом с туристами. Это может быть что угодно, начиная от поездки на старинных автомобилях по живописным местам или занятия йогой в джунглях, до приготовления блинов с кленовым сиропом в гостях у канадской бабушки.

Также каждому искателю впечатлений доступны рекомендации, с помощью которых пользователи могут выбрать самые интересные и аутентичные рестораны, ночные клубы, достопримечательности.

Фото: скриншот

Если аренда квартир и даже комнат для вас - невыносимая скукота, найдите себе дом, в котором вас примут абсолютно бесплатно! Couchsurfing – это крупнейшее международное сообщество путешественников и «им сочувствующих», объединяющее людей, общей целью которых является «обмен гостеприимством» по всему миру.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Couchsurfing

Суть этого сообщества можно передать фразой, которая является девизом каучсерфинга: «У вас есть друзья во всём мире, просто пока вы ещё с ними не встречались».

Концепция данной платформы предполагает безвозмездную помощь участниками сообщества друг другу.

Follow @toptravelers for more. Who would be in your tent?? Aguacero Falls, Mexico. Photo by @moonmountainman A post shared by Vacations • Travel • Amazing (@toptravelers) on Jun 21, 2017 at 11:30am PDT

А теперь, внимание, мы предлагаем пойти ещё дальше - станьте волонтёром в любой точке мира! Нет, не тем волонтёром, который самоотверженно спасает падающих на спины пингвинов, а тем, кто помогает заниматься хозяйством или вести бизнес за бесплатное проживание.

Фото: скриншот

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Workaway

Workaway — это проект, позволяющий найти волонтёрскую программу практически в любой стране мира! В рамках этого проекта необходимо работать 2-5 часов в день за жильё и еду. Работу можно найти в абсолютно разных сферах. Стоит отметить, что такой вариант - хороший способ не только сэкономить, но и с головой погрузиться в местный колорит, традиции и гостеприимство.

Каждый волонтер сам выбирает в какой стране и сфере ему трудиться. Это может быть садоводство, уход за детьми, приготовление еды и покупка продуктов, работа на ферме, помощь по дому, работа с туристами, языковая практика и преподавание, строительство, уход за пожилыми, развитие экологических проектов, уход за животными, развитие благотворительных и арт-проектов, техническая поддержка и т.д.

Ну а если вы любите путешествовать так же сильно, как и животных, у нас для вас хорошая новость! Не так давно появилась платформа Trustedhousesitters, благодаря которой людям, выразившим желания ухаживать за животными, тысячи людей по всему миру предоставляют бесплатное жилье.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Trustedhousesitters

Пожить в доме с животными можно как нескольких суток, так и целый год! Но сначала вам необходимо внести ежегодный абонентский взнос в размере 100 долларов и заработать себе репутацию, присмотрев за парочкой питомцев в своём городе.

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