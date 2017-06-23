Третий срок Америкса: он снова вице-мэр

Андрис Америкс
 

Андрис Америкс. Фото: Patrīcija Eglīte / LETA

На заседании Рижской думы в ночь на субботу на должность вице-мэра Риги был избран основатель партии «Честь служить Риге» Андрис Америкс, он будет работать в этой должности уже третий срок созыва думы подряд.

Кандидатуру Америкса на пост вице-мэра выдвинул мэр столицы Нил Ушаков («Согласие»), а депутат Юта Стрике (НКП) выдвинула на этот пост кандидатуру своего однопартийца Яниса Борданса.

За кандидатуру Америкса проголосовали 32, за кандидатуру Борданса - 26 из 58 участвовавших в голосовании депутатов.

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Избрать вице-мэра планировалось примерно за полтора часа - заседание думы началось в 22.00, а уже в 23.30 было запланировано следующее заседание, на котором планировалось утвердить составы думских комитетов. Однако дебаты и вопросы затянулись на три с лишним часа, после чего последовал примерно часовой процесс голосования.

Как сообщалось, первое заседание Рижской думы нового созыва началось в четверг в 9.00, а закончилось незадолго до 19.00 избранием мэром Риги Нила Ушакова.

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