Сегодня и завтра общественный транспорт в Риге - бесплатный!

23 и 24 июня общественный транспорт в Риге будет курсировать бесплатно, а в ночь Лиго будут введены дополнительные рейсы, сообщил представить предприятия «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

Автобусы, троллейбусы и трамваи 23-24 июня будут курсировать по расписанию выходных дней. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы доставить жителей столицы из микрорайонов к местам празднования Лиго и обратно.

Начиная с полуночи до окончания мероприятия «Лиго на набережной!» весь общественный транспорт, который едет через Каменный мост в Пардаугаву, будет останавливаться на остановке «Ул. Грециниеку».