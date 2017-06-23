Сегодня и завтра общественный транспорт в Риге - бесплатный!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

23 и 24 июня общественный транспорт в Риге будет курсировать бесплатно, а в ночь Лиго будут введены дополнительные рейсы, сообщил представить предприятия «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

Автобусы, троллейбусы и трамваи 23-24 июня будут курсировать по расписанию выходных дней. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы доставить жителей столицы из микрорайонов к местам празднования Лиго и обратно.

Начиная с полуночи до окончания мероприятия «Лиго на набережной!» весь общественный транспорт, который едет через Каменный мост в Пардаугаву, будет останавливаться на остановке «Ул. Грециниеку».

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