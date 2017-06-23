Рижане сдавали квартиры иностранцам: Что из этого получилось

Зачастую, отправляясь в путешествие или имея свободные комнаты, горожане оставляют свое жилье тихо покрываться пылью. Однако, существуют варианты поприятнее: на свободной квартире можно заработать, даже если она пустует всего несколько дней или недель! Такую возможность редлагает сайт Airbnb.

Для тех, кто впервые слышет рассказываем, что такое Airbnb (он же Аирбнб, Эйрбнб и Эйр би энд би). Это интернет-ресурс, который помогает арендовать жилье от частных лиц по всему миру.

То есть люди, у которых есть лишняя жилплощадь и желание общаться с туристами, делятся всевозможными местами для ночлега и долговременного проживания.

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Рейнис: Я решил заниматься Airbnb, когда понял, что моя квартира для этого подходит. Начать было очень просто: зарегистрировал квартиру и уже в первый час было два запроса от гостей.

Мне кажется, это очень интересно, потому что я и сам таким образом ищу жильё для путешествий

и здорово сравнивать свой опыт с чьим-то еще.

Аноним: Было ясно, что недвижимость должна себя отрабатывать, а не пустовать. Ну, а краткосрочные арендаторы показались чем-то интересным. Весь мир приезжает к тебе в гости: это почти то же самое, что самому путешествовать!

Начинать было довольно просто, приспособили немного квартиру, и вперед. Уже в первый месяц с широкими улыбками встречали первых гостей.



Одно из преимуществ, это конечно же много новых друзей из-за рубежа. Также возможность узнать больше о различных культурах и найти что-то общее с людьми со всего мира. Поскольку у меня есть свой собственный бизнес, я очень часто получаю ценные отзывы от наших гостей.





Из недостатков: нужно быть чрезвычайно гибким. Гости могут приехать и в четыре ночи, а могут на несколько часов задержаться,

или заявить о желании остаться за три часа до приезда и тому подобное.

Конечно, за все это время накопилось немало историй, но самая яркая приключилась с гостем из Франции. Показала ему квартиру, оставили уже все вещи. А у нас внешний замок закрывается в противоположном направлении, поэтому всем гостям обычно объясняю как это работает и прошу попробовать при мне. Итак, вещи в квартире, а мы выходим на лестничную клетку. Парень пытается закрыть двери…

А потом случается мистика! Замок ни туда, ни сюда. Делать было нечего, пошли искать слесаря. Он выломал этот замок, а я сказала ему, чтобы починил элементарно, просто чтобы все работало, мол, муж вернется из командировки и доделает. На что получила ответ от мастера, что могу не волноваться: он починит все так, что муж даже не узнает, что была тут с любовником! Наверно, так многие арендодатели смотрятся со стороны. Хорошо, что гость из Франции не знал латышского языка :)

Гинта: Сейчас я путешествую по Японии и решила на это время сдавать свою квартиру. Прежде подобного опыта не было, просто ситуация оказалась подходящей.

Аноним: Я занимаюсь сдачей квартиры на Airbnb всего лишь с мая. Наткнулась на эту платформу, когда искала сайты для размещения информации о краткосрочной аренде квартиры. Airbnb привлек меня тем, что показался более личным и приятным, чем Booking.



Начать было просто, так как все разделы очень логичны и просты в использовании, и еще мне нравится, что

при бронировании квартиры можно сразу написать сообщение принимающей стороне и мгновенно начать коммуникацию.





Также, как и арендодателю, для меня важно, что имеется возможность оценить гостя и быть уверенным в его порядочности по предыдущим оценкам. Оценка двухсторонняя, и чтобы увидеть отзыв о себе, нужно тоже оставить отзыв. Надеюсь так и будет продолжаться, и платформа сохранит свою атмосферу, позволяя размещать в аренду только личные квартиры и экскурсии, а не номера крупных гостиниц и предложения турагенств.

Нора: Работать с Airbnb начала на прошлой неделе, и имущество которое арендуется не принадлежит мне лично. Хозяйка приняла решение сдавать квартиру, так как она пустовала и не было долгосрочных жильцов. Начинать было не сложно, гости начали бронирование почти сразу после регистрации. Команда платформы очень отзывчива, мне отвечали на любые вопросы.

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