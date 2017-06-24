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Многочисленные костры, музыка, запах шашлыков, веселье до утра - такой бывает каждый год эта ночь на всей территории Латвии. Во многих городах местные самоуправления организовали народные гулянья. Предлагаем посмотреть, как веселится народ и чем делятся в социальных сетях латвийцы и туристы.

Лиго в Каугури (Юрмала)Лиго в Каугури (Юрмала). Фото: Читатель TVNET

Лиго в Каугури (Юрмала)Лиго в Каугури (Юрмала). Фото: Читатель TVNET

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