Многочисленные костры, музыка, запах шашлыков, веселье до утра - такой бывает каждый год эта ночь на всей территории Латвии. Во многих городах местные самоуправления организовали народные гулянья. Предлагаем посмотреть, как веселится народ и чем делятся в социальных сетях латвийцы и туристы.
Лиго в Каугури (Юрмала). Фото: Читатель TVNET
Лиго в Каугури (Юрмала). Фото: Читатель TVNET
Today #Latvia celebrates #Ligo signing, dancing and drinking whole night! pic.twitter.com/6YFwXL2Whk— J.Ćwiek-Karpowicz (@JCwiekKarpowicz) 23 июня 2017 г.
#Ligo summersolstice celebrations in Dzeguzkalns park pic.twitter.com/L53CM3MXKz— NL ambassador Latvia (@PJLangenberg) 23 июня 2017 г.
Lai līgojam, lai svinam!:) #ligo #baltijasjura #latvietiti pic.twitter.com/AiQKclFc6t— Sandra Platniece (@sandriniex) 23 июня 2017 г.
Ночной костёр на пляже в Дзинтари - отлично согревает в ветреннюю и прохладную погоду. А еще радует, что ни вчера ни сегодня нет дождя! LIGO без дождя, новая традиция? ______________________ 🔝 #love #instagood #photooftheday #photoeveryday #cute #picture #beautiful #followme #happy #follow #fashion #pic #picoftheday #like4like #Latvia #Latvija #instadaily #instagrammers #fun #smile #igers #instalike #likeforlike #LIGO #10likes #like #instamood #ЛИГО #photography
Костры, танцы, национальные костюмы, прекрасные летние цветы вокруг, веселые песни, море пива и пиво у моря с потрясающими летними закатами любимой Юрмалы ... в такие моменты, не смотря ни на что, ты счастлив, что находишься именно в этой, своей, такой родной стране 🇱🇻 ❤ #latvia #ligosvetki #ligo #ligotaji #ilovelatvia #моястрана #латвия #лиго #гуляния #море #закат #jurmala #sunset #latviangirl #photooftheday
Jāņu rīts no putna lidojuma #Latvija #Jāņi #Līgo #baisinākmiegs pic.twitter.com/mvYkurVdIy— Reinis Āboltiņš (@reinis_aboltins) 23 июня 2017 г.
сегодня в Латвии - Лиго - день солнцестояния. Отмечают так же широко, как мы, пожалуй, Новый год 🎄 плетём венки, жжём костры, ищем папоротники и не спим в самую короткую летнюю ночь, 🌘🌃не то, согласно поверью, проспим всё лето 👀 А это не входит в наши планы! 🤔 Līgo, līgo!🌿🍻🧀🌞 . . . #Лиго #Ligo #Līgo #latvia #riga