На Лиго полиция задержала 14 пьяных водителей; проверки на дорогах продолжаются

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

В День Лиго, 23 июня в Латвии в ходе массовых рейдов дорожная полиция задержала 14 водителей, которые управляли машинами в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.

В Риге также задержан водитель в состоянии наркотического опьянения.

В целом полиция составила 601 протокол по факту нарушения правил дорожного движения. Вопреки обычной ситуации, на этот раз в Риге нарушителей было меньше, а в регионах - больше.

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В ходе массовых рейдов в пятницу полиция проверила на алкоголь водителей 8214 транспортных средств. 14 человек сели за руль в нетрезвом состоянии - по четыре в Латгале и Земгале, по три - в Видземе и окрестностях Риги.

Массовые проверки на дорогах будут продолжаться в субботу.

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