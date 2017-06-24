Лиго в Риге отпраздновали около 100 тыс. человек

Pasākums "Līgosim krastmalā!" 11. novembra krastmalā
 

Pasākums "Līgosim krastmalā!" 11. novembra krastmalā. Фото: Zane Bitere/LETA

На празднование Лиго в Риге на набережной 11 Ноября и Дзегужкалнсе собралось около 100 тыс. человек, свидетельствуют подсчеты департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

В этом году посетители мероприятия «Лиго на набережной!» могли развлекаться в нескольких праздничных зонах – «Рижской площади», «Танцполе», «Павильоне песен», «Подворье народных песен», «Сквере игр», «Ремесленном подворье», а также «Улице обрядов и угощений».

Много посетителей было и на праздновании Лиго на Дзегужкалнсе, где торжества прошли в народных традициях встречи Янова дня с плетением венков, ритуалом зажжения янова огня, песнями, танцами и играми.

Реклама

Празднование Лиго организовал департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

Еще по этой теме
На Лиго полиция задержала 14 пьяных водителей; проверки на дорогах продолжаются

На Лиго полиция задержала 14 пьяных водителей; проверки на дорогах продолжаются

В день Лиго в авариях пострадали 17 человек, больше всего в Видземе

В день Лиго в авариях пострадали 17 человек, больше всего в Видземе


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые: У взрослых отцов чаще рождаются гики Hi-Tech

Ученые: У взрослых отцов чаще рождаются гики

Режиссер «Звездных войн» снял «самый ненавидимый» фильм года Showbiz

Режиссер «Звездных войн» снял «самый ненавидимый» фильм года

Ученые рассказали, что может спасти от рака простаты Wo&Men

Ученые рассказали, что может спасти от рака простаты

NASA показало фото «одиночества на Марсе» Hi-Tech

NASA показало фото «одиночества на Марсе»

Близится ночь Лиго: как нарядиться на праздник Wo&Men

Близится ночь Лиго: как нарядиться на праздник

Лиго

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 