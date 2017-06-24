Лиго в Риге отпраздновали около 100 тыс. человек

На празднование Лиго в Риге на набережной 11 Ноября и Дзегужкалнсе собралось около 100 тыс. человек, свидетельствуют подсчеты департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

В этом году посетители мероприятия «Лиго на набережной!» могли развлекаться в нескольких праздничных зонах – «Рижской площади», «Танцполе», «Павильоне песен», «Подворье народных песен», «Сквере игр», «Ремесленном подворье», а также «Улице обрядов и угощений».

Много посетителей было и на праздновании Лиго на Дзегужкалнсе, где торжества прошли в народных традициях встречи Янова дня с плетением венков, ритуалом зажжения янова огня, песнями, танцами и играми.

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Празднование Лиго организовал департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

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