Сегодня преимущественно будет облачно, во многих местах пройдет дождь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: MICHAEL PROBST / TT NYHETSBYRÅN

В Янов день будет облачно, ожидается небольшой дождь, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сегодня преимущественно будет облачно, во многих местах пройдет дождь.

Южный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

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Максимальная температура воздуха составит +13, +19 градусов.

В Риге временами пройдет небольшой дождь. Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха в столице составит +15, +16 градусов.


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