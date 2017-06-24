За четыре месяца этого года из Латвии вывезено на 37,4% больше алкогольных напитков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

За четыре месяца этого года из Латвии вывезено 44,234 млн литров алкогольных напитков, что на 37,4% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

87,9% общего объема напитков было экспортировано, в основном в Россию, 12,1% отправлено в другие страны ЕС.

Экспорт алкогольных напитков из Латвии за четыре месяца 2017 года вырос на 42,9%. В целом экспортировано 38,891 млн литров алкогольных напитков, тогда как за четыре месяца 2016 года - 27,22 млн литров.

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В другие страны ЕС за отчетный период отправлено 5,343 млн литров алкогольных напитков, что на 7,7% больше, чем за четыре месяца 2016 года (4,962 млн литров).

За четыре месяца 2017 года в Латвии было произведено 15,812 млн литров алкогольных напитков, не считая пива. По сравнению с тем же периодом 2016 года объемы производства уменьшились на 4,3%.


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