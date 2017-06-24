В Вентспилсе лось пришел в город, отметить Лиго вместе с жителями

Лось в городе. Иллюстративное фото
 

Лось в городе. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Пару дней назад Русский TVNET писал про то, как в Риге был замечен разгуливающий по улицам города огромный лось. Подобный случай произошел и на утро после праздника Лиго, только на этот раз лесное животное заглянуло навестить вентспилсчан.

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