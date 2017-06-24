Более половины жителей Латвии поддерживают создание армии ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Более половины или 59% опрошенных жителей Латвии поддерживают создание армии ЕС, свидетельствуют результаты проведенного в апреле опроса «Eurobarometr».

В целом 55% опрошенных в странах-членах ЕС жителей поддерживают создание армии ЕС, а больше всего сторонников такой идеи в Нидерландах и Бельгии, где ее поддерживает 74% респондентов, а также в Литве, где идею поддерживает 71% участников опроса.

Самый низкий уровень поддержки идеи создания армии ЕС в Великобритании (39%) и Швеции (40%). В Латвии такую идею поддерживает 59% опрошенных, в Эстонии – 48%.

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За то, что всем странам-участницам ЕС следует формировать единую политику безопасности и обороны, выступает 75% опрошенных. В Литве и Люксембурге так считают 87% респондентов, в Германии - 84%. Сразу за Германией идут Эстония и Латвия, где эту идею поддерживает 83% опрошенных. Самый низкий уровень поддержки в Австрии и Швеции - 57% и 59% соответственно.

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