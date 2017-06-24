В воскресение погода в Латвии улучшится

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

После дождливого Янова дня завтра погода в Латвии улучшится, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По прогнозам синоптиков, ночью во многих местах будет идти дождь, а днем уже только в некоторых регионах. С утра дождь ожидается в Латгале и центральных районах Латвии, а после полудня погода начнет улучшаться.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, который ночью на морском побережье и днем в порывах может достигать 15 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью составит +11, +15 градусов, а днем +15, +20 градусов.

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