В латвийских водоемах активизировались паразиты. Как избежать последствий?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix

Этим летом уже были зафиксированы случаи, когда после плавания в каком-нибудь водоеме, жители сталкивались с проблемами со здоровьем.

На этой неделе в социальных сетях широкую популярность приобрела дискуссия, когда некая жительница Латвии опубликовала фотографию своего ребенка, после того, как он искупался в карьере Дубкалны недалеко от Огре. Все тело мальчика было покрыто сыпью и мелкими прыщами, которые появились именно после водных процедур. Инспекция здравоохранения поясняет, что воду в данном карьере брали на анализы, однако, никаких загрязнений они не показали. Тем не менее известно, что подобная сыпь появляется от личинок паразитов, которые пытаются проникнуть человеку под кожу.

«Личинка соприкасается с купающимся и пытается забраться ему в кожу - если в тропиках есть трематоды, которые могут проколоть человеческую кожу и попасть в кровь, занеся туда очень неприятные заболевания, то, Слава Богу, те виды, что живут у нас, кожу прокусить не могут, и их влияние проявляется только в виде аллергической реакции» поясняет специалист Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис.

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Чтобы избежать подобных последствий, специалисты рекомендуют сразу после купания насухо вытереться полотенцем или принять душ, если это возможно, так как личинки в воде не могут попасть под кожу, а только тогда, когда пловец выходит на сушу и кожа начинает постепенно высыхать.

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