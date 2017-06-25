Говорите кризис? Одну из самых красивых улиц Юрмалы продолжают застраивать

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Хотя в курортной Юрмале в последнее время продается много домов и квартир, строительство новых не прекращается. Так, на улице Капу, которая известна своими шикарными особняками, и на которой исторических юрмальских дач почти не осталось, продолжают возводиться новые дома. Уже почти достроена даже настоящая итальянская вилла. Ну а на берегу моря вовсю продаются апартаменты в четырехэтажной новостройке. Предлагаем оценить новинки Юрмалы.