Говорите кризис? Одну из самых красивых улиц Юрмалы продолжают застраивать

 

Фото: Русский TVNET

Хотя в курортной Юрмале в последнее время продается много домов и квартир, строительство новых не прекращается. Так, на улице Капу, которая известна своими шикарными особняками, и на которой исторических юрмальских дач почти не осталось, продолжают возводиться новые дома. Уже почти достроена даже настоящая итальянская вилла. Ну а на берегу моря вовсю продаются апартаменты в четырехэтажной новостройке. Предлагаем оценить новинки Юрмалы.

Фото: Русский TVNET

Этот дом, кстати, продают за 1 млн 600 тысяч евро. И это очень демократичная цена для новостройки на улице КапуЭтот дом, кстати, продают за 1 млн 600 тысяч евро. И это очень демократичная цена для новостройки на улице Капу. Фото: Русский TVNET

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Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Вот такой дом построен на пляже параллельно улице КапуВот такой дом построен на пляже параллельно улице Капу. Фото: Русский TVNET

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