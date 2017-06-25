«Я люблю Ригу!»: Жительница Кенгарагса восхитила клумбой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Рижский микрорайон Кенгарагс, улица Вишкю, ряд однотипных серых 5-этажек литовского проекта. Но один дом привлекает особое внимание прохожих и соседей, точнее – чудесная клумба между подъездами. На ней, живущая в этом доме Раиса Мовчанюк, необычным образом выразила любовь к своему городу, «написав» цветами фразу «ES ♥ RĪGU».

– В далёком 1969 году мы с мужем Василием и детьми приехали в Латвию и получили квартиру в этом доме. Он у меня бывший моряк дальнего плаванья, я всю жизнь отработала с детьми – воспитателем детсада и учителем младших классов. И тогда, 48 лет назад, мы посадили у подъезда сирень. Просто, чтобы было красиво. На этом и ограничились, – рассказывает 75-летняя Раиса Владимировна.

Дети (а их у пары трое) выросли, разъехались, завели свои семьи, подарив супругам пятерых внуков. Раиса с Василием вышли на пенсию в 2005 году.

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Фото: riga.lv

«Наше увлечение цветоводством началось с бури.

Она тогда поломала много деревьев и кустов не только в Риге, поэтому мы сами выкорчевали то, что после урагана осталось от сирени, и посадили на их место две туи. Муж на тот момент подрабатывал в магазине K-Rauta, оттуда принёс растения, мы их посадили, натянули сетку вдоль бордюра, начали ухаживать за клумбой. Потом были другие цветы.

И мы придумали такую идею – каждый год менять цветочную композицию под окном.

У нас просто первый этаж, балкона нет, а заводить огород мы не хотели. Поэтому и решили по-разному украшать клумбу под окном. Соседи нас поддержали», – говорит Раиса.

Одна из реализованных «цветочных» идей пары – флаги трёх государств: Украины (родина Василия), Латвии и России. Сама Раиса, кстати, родилась в Узбекистане, там прошло её детство:

«Государственный флаг мы создали из цветов-леденцов, украинский из фиалок, на российский триколор пошли петуньи. Причём ни я, ни муж никогда особо не увлекались ботаникой. Но

со временем нам это стало интересно и мы начали разбираться в сортах цветов.

С зимы выращивали рассаду, ухаживали за ней, весной саженцы переселялись в клумбу. В течение лета подсаживали новые цветы, которые радовали глаз вплоть до середины осени».

Сейчас под окном Раисы чего только не увидишь: тут и венерин башмачок, и дельфиниум, и маргаритки с колеусом, и заячья капуста. Кстати, в буквах надписи «ES ♥ RĪGU» задействованы фиалки, а сердечко сделано из цветочков под названием камнеломка.

«В следующем году в честь государственного юбилея, 100-летия Латвийской республики, буду делать надпись «100 LV». Но из каких именно цветов – пока не решила», – приоткрыла секрет собеседница.

«Я же «нашу» клумбу вначале согласовывала в домоуправлением, там дали добро. Материальная помощь поступает от всего дома: кто-то несколько евро даст, кто целых 10 евро принесёт. Спасибо за это неравнодушным людям!», – поясняет Раиса.

Раиса Владимировна не очень любит затрагивать материальный вопрос, ведь большинство затрат идут из её пенсии.

За сезон клумба «съедает» около 100 евро и «выпивает» 5-6 м³ воды.

Но дело любимое, поэтому не жалко.

Жителей Риги приглашают последовать примеру Раисы и принять участие в проекте «Самая ухоженная клумба».

Портал Riga.lv совместно с Rīgas namu pārvaldnieks объявляет конкурс на самую нарядную, ухоженную клумбу в Риге. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 20 июля прислать нам в Фейсбуке или на redakcija@riga.lv фотографии своей клумбы под многоквартирным домом (указать адрес) и небольшое описание. Победителей, которых определит голосование, ждут ценные призы!

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