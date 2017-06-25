В Латвии собираются запретить паранджу и никаб в общественных местах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство юстиции планирует в июле подать на рассмотрение комитету Кабинета министров законопроект о запрете закрывать одеждой лицо.

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Законопроект планируется включить в повестку дня заседания комитета 10 июля, а затем рассмотреть его в правительстве и Сейме.

Осенью прошлого года Минюст подал на рассмотрение на заседании госсекретарей министерств законопроект, который предусматривает ограничения на ношение в общественных местах закрывающих лицо предметов одежды, предусмотрев ряд исключений.

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Общественными местами в соответствии с законопроектом не будут считаться храмы, молитвенные помещения, а также помещения, где ведется религиозная деятельность.

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