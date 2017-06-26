Где бесплатно в Риге можно проверить здоровье?

Многие не знают, что в Риге есть места, где можно бесплатно проверить свое здоровье и получить консультацию медицинского работника. Для этих целей созданы специальные Комнаты здоровья, которые софинансирует Департамент благосостояния Рижской думы.
Пять комнат здоровья предназначены для повышения уровня информированности жителей о факторах, влияющих на здоровье, риске заболеваний и их профилактике, а также о деятельности Дневных центров Риги, где можно посетить бесплатные занятия здорового образа жизни. Например, заняться северной ходьбой, физкультурой.
В комнатах здоровья работают сертифицированные медицинские сестры.
Они бесплатно, без предварительной записи, дадут консультации о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, установят вес тела и рост, измерят артериальное давление, предоставят информацию о доступности медицинских услуг, информируют об услугах Латвийского Красного креста (ЛКК) и Рижской Социальной службы, также ответят на другие вопросы, связанные со здоровьем.
За плату в 1 EUR в комнате здоровья можно измерить и уровень сахара в крови (глюкозы), за 2 EUR – уровень холестерина в крови.
Комнаты здоровья находятся в различных районах Риги, поэтому их услуги доступны жителям левого и правого берега Даугавы:
получить консультацию медицинского работника о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний;
измерить давление;
определить вес тела и рост;
получить информацию о доступности медицинских услуг;
получить информацию об услугах Красного Креста и Социальной службы города Риги;
ответить на другие вопросы, связанные со здоровьем.
Где находятся Комнаты здоровья в Риге?
ул. Аптиекас, 8
Вторник – с 10:00 до 16:00;
Четверг – с 10:00 до 16:00
ул. Аглонас, 35/3
Понедельник – с 11:00 до 17:00
Пятница – 10:00 до 16:00
ул. Гайзиня, 7
Понедельник – с 10:00 до 16:00
Среда – с 10:00 до 15:00
Четверг – с 10:00 до 15:00
ул. Слокас, 161
Вторник – с 11:00 до 16:00
Среда – с 11:00 до 16:00
Четверг – с 11:00 до 16:00
ул. Шарлотес, 1Б
Понедельник – с 10:00 до 16:00
Вторник – с 13:00 до 19:00
Среда – с 10:00 до 16:00
Четверг – с 13:00 до 19:00
Пятница – с 10:00 до 16:00