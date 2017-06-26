В середине недели потеплеет до +25 градусов

В середине недели температура воздуха в некоторых регионах Латвии может превысить +25 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь, на морском побережье порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, в отдельных регионах возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +15 до +18 градусов, ночью - от +11 до +15 градусов.

Во вторник сохранится такая же погода, но ветер стихнет. Ночная температура составит +8..+13 градусов, днем будет от +15 до +18 градусов.

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Во второй половине недели к Латвии приблизится циклон, который принесет влажные и теплые воздушные массы. Во многих регионах ожидается дождь, местами сильный, а температура воздуха может повыситься до +25 градусов.

В выходные ожидается дождливая и умеренно теплая погода. Ночью температура воздуха составит +11.. +16 градусов, днем - +15.. +20 градусов.