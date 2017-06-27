Похороны, клининг и квест: Почему именно эти частные компании сотрудничают с Картой рижанина?

Поход в поликлинику, зоопарк и квест-комнату, покупка лекарств в одной из аптек, услуги юриста, похоронного бюро и клининговой службы, - вот лишь часть услуг, которые доступны обладателям Карты рижанина по особой цене. Читатели Русского TVNET интересуются - по какому принципу Рижская дума выбирает частные компании для сотрудничества?

«Получил карту рижанина и стало интересно, по какому принципу выбраны некоторые компании, на услуги и продукцию которых владельцам карты предоставляются скидки. Поликлиники, роддом и зоопарк вопросов не вызывают, а вот с аптеками интересней - конечно, это прекрасно и здорово, что можно купить витамины со скидкой, но почему именно в конкретной сети аптек? Почему бы не заключить договор хотя бы с ещё одной сетью, чтобы у рижан был выбор? По какому принципу отбираются компании для сотрудничества?», - написал в редакцию мужчина, пожелавший остаться анонимным.

Следует отметить, что это не первый случай, когда жители столицы обращали внимание на частные компании, сотрудничающие с Картой рижанина, а значит, и с Рижской думой.

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BEIDZOT reāls ieguvums! -"Rīdzinieka kartes" īpašniekiem jauna privilēģija - atlaide apbedīšanas aģentūrā. Redzēt Rīgu un mirt.— šķirsts (@skirsts) 13 мая 2017 г.

Некоторые пользователи Twitter иронизировали о том, что обладателям карты не так давно стали доступны скидки в похоронном бюро, а другие обращали внимание, что Рижская дума не только сотрудничает лишь с одной сетью аптек, но и рекламирует ее вместе с Картой рижанина.

Interesanti, kāpēc rīdzinieka karte krāj punktus tieši vienam konkrētam komersantam? pic.twitter.com/uG4HvRHC71— Liene Brizga-Kalnina (@LieneBrizga) 21 июля 2016 г.

Для того, чтобы узнать, каким образом частное предприятие может начать сотрудничество с Картой рижанина, Русский TVNET обратился в информационный сервис.

«Любая компания может стать партнёром Карты рижанина и предлагать скидки и бонусы её владельцам»,

- комментирует руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича.

«Оставить заявку на сотрудничество можно на портале ridziniekakarte.lv. У нас нет никаких критериев отбора, мы сотрудничаем со всеми предприятиями, которые выражают желание. Именно поэтому наши партнеры - предприятия из абсолютно разных сфер», - добавила она.

Для того, чтобы узнать о сотрудничестве от самих частных предприятий, Русский TVNET связался с некоторыми из них.

Представитель компании Aiņa Dābola birojs, оказывающей услуги юриста, пояснила, что сотрудничество с Картой рижанина началось после заполнения специальной формы на сайте ridziniekakarte.lv.

Представители Cleaningriga прокомментировали: «Очень странно, что вы задаете вопросы нам и другим компаниям, сотрудничающим с Картой рижанина. Вся информация свободно доступна на их портале и не является никаким секретом», а вот

представители компании QuestLab отказались отвечать на вопрос, аргументируя это тем, что по условиям договора сотрудничества это является конфиденциальной информацией.

На вопрос Русского TVNET о том, есть ли в договоре некий пункт о неразглашении информации руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича не ответила, сообщив лишь то, что примерно год назад QuestLab отправили запрос о сотрудничестве.

О фирмах, сотрудничающих с Картой рижанина говорилось и ранее. В прошлом году депутат Сейма Янис Домбрава интересовался сотрудничеством Рижской думы с санаторием «Янтарный берег», который принадлежит Управлению делами президента России Владимира Путина, а журналистам программы Nekā personīga удалось узнать, что маркетингом и общественными отношениями в сети аптек Mēness aptiekа занимается член партии «Согласие» Дарья Цветкова.

Tā, protams, ir tikai sakritība, ka Ušakova rīdzinieku karte ļaus saņemt atlaidi Krievijas Federācijai piederošā sanatorijā"Jantarnij Bereg"— Jānis Dombrava (@janisdombrava) 14 апреля 2016 г.

Тогда член правления АО «Sentor farm aptiekas», которое является владельцем сети Mēness aptieka, рассказал: «Я не знаю, кто инициировал контакт с Картой рижанина. Когда я пришёл в компанию, договор о сотрудничестве находился уже на стадии технического согласования».

В свою очередь

Нил Ушаков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал: «Вы ищите теорию заговора там, где её нет. Все те, кто сотрудничают с нами сами подают заявки, предлагают скидки и не получают никакого финансирования от самоуправления».

В Бюро по конкуренции поясняют - если у всех частных фирм есть одинаковые условия для сотрудничества с картами скидок самоуправлений, никаких противоречий нет. Кроме того, в 2016 году жалоб о несправедливой конкуренции в бюро не поступало.

Представители Rīgas Satiksme также подчёркивают, что сотрудничать с Картой рижанина, предлагая её обладателям бонусы и скидки, может любой предприниматель, заполнивший заявку. И если так, то

рижанам стоит надеяться, что в будущем многие латвийские частные компании заключат договор с Картой рижанина, тем самым предоставив её обладателям более широкий спектр услуг по особой цене.

А пока Карта рижанина помимо скидок на товары и услуги частных компаний своим обладателям предлагает систему льгот на оплату проезда в маршрутной сети городского общественного транспорта, возможность для малообеспеченных жителей получать услуги питания в местах раздачи горячей пищи в Риге, оплату автостоянки по более выгодному тарифу и возможность использования карты в качестве электронного ключа.

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