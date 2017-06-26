На строительство транспортного узла в Торнякалнсе доступно 7,8 млн евро

Пассажирский поезд на станции в Торнякалнсе
 

Пассажирский поезд на станции в Торнякалнсе. Фото: Ieva Čīka / LETA

На строительство мультимодального транспортного узла в Торнякалнсе в Риге доступно 7,8 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном агентстве финансов и договоров (ЦАФД).

Финансирование выделено для содействия созданию в Риге более эффективной транспортной системы на левом берегу Даугавы. ЦАФД предложило Рижскому городскому самоуправлению подготовить заявку проекта на получение софинансирования из Фонда сплочения ЕС.

Общее доступное финансирование до 31 декабря 2018 года - не меньше 7,829 млн евро, в том числе софинансирование из Фонда сплочения ЕС - 6,655 млн евро, финансирование самоуправления и госдотация - 1,174 млн евро.

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Рижское самоуправление должно подготовить заявку проекта до конца 2018 года и реализовать проект не позднее конца 2023 года.

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