Латвиец выиграл суд против «Rimi» и отсудил 1000 евро

Курземский окружной суд присудил компенсацию размером 1 тысячу евро Антону Шнипову, с которым в магазине компании «Rimi Latvia» произошел несчастный случай, сообщает Apollo со ссылкой на газету «Kurzemes Vārds».

Так, 24 июля прошлого года в «Rimi» по адресу Яуная остмала 3/5 покупателю после открытия холодильника на ногу упала его дверь, сломав большой палец.

Изначально компания своей вины в произошедшем не усмотрела и предложила покупателю подарочную карту на 100 евро. Шнипов отказался от подарка и обратился в суд, чтобы потребовать моральную компенсацию в 3500 евро. В марте Лиепайский суд решил, что торговая сеть должна выплатить мужчине 200 евро.

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После апелляции «Rimi» и встречной апелляции покупателя суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 1 тысячу евро.

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