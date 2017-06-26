Латвиец выиграл суд против «Rimi» и отсудил 1000 евро

 

Фото: Žygimantas Gedvila/15min.lt

Курземский окружной суд присудил компенсацию размером 1 тысячу евро Антону Шнипову, с которым в магазине компании «Rimi Latvia» произошел несчастный случай, сообщает Apollo со ссылкой на газету «Kurzemes Vārds».

Так, 24 июля прошлого года в «Rimi» по адресу Яуная остмала 3/5 покупателю после открытия холодильника на ногу упала его дверь, сломав большой палец.

Изначально компания своей вины в произошедшем не усмотрела и предложила покупателю подарочную карту на 100 евро. Шнипов отказался от подарка и обратился в суд, чтобы потребовать моральную компенсацию в 3500 евро. В марте Лиепайский суд решил, что торговая сеть должна выплатить мужчине 200 евро.

Реклама

После апелляции «Rimi» и встречной апелляции покупателя суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 1 тысячу евро.

Еще по этой теме
Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

Житель Латвии со сломанным пальцем выиграл суд у Rimi

Житель Латвии со сломанным пальцем выиграл суд у Rimi

Мерзость какая! Лиепайчанин поделился отвратительным фото из супермаркета Rimi

Мерзость какая! Лиепайчанин поделился отвратительным фото из супермаркета Rimi


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Madona, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

Названы самые надежные автомобили Hi-Tech

Названы самые надежные автомобили

Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы» Wo&Men

Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы»

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго Showbiz

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго

30% жителей Латвии не доверяют информации в соцсетях Hi-Tech

30% жителей Латвии не доверяют информации в соцсетях

Как Вайкуле и Пугачева отправились цветок папоротника искать Showbiz

Как Вайкуле и Пугачева отправились цветок папоротника искать

Суды

Торговля

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
http://alkoutlet.lv

Темы

 