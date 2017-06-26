Элксниньш обещает привлечь в Даугавпилс новых инвесторов и больше средств из госбюджета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Новоизбранный председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш («Согласие») на своей первой в этой должности пресс-конференции пообещал усиленно работать над привлечением новых инвесторов и средств госбюджета и подверг критике предыдущее руководство города, не сумевшее привлечь доступные для различных проектов 105 млн евро.

Гордума сама не может создавать рабочие места, но может способствовать использованию возможностей, предоставляемых Латгальской свободной экономической зоной, содействуя притоку иностранного и отечественного капитала, сказал мэр.

В социальной сфере Элксниньш намерен создать муниципальные аптеки по примеру некоторых других самоуправлений, чтобы обеспечить жителям более дешевые медикаменты.

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Планируется также уделять внимание вопросам, связанным с бесплатным общественным транспортом, теплоснабжением, утилизацией бытовых отходов, работе с молодежью с целью уменьшить ее отток из города.

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Как сообщалось, сегодня на первом заседании Даугавпилсской думы нового созыва мэром города избран лидер списка «Согласия» Андрей Элксниньш. Таким образом, «Согласие» пришло к власти в двух крупнейших городах страны.

Новую коалицию в Даугавпилсе сформировали «Согласие» и «Наша партия» Рихарда Эйгимса, оставив в оппозиции Латгальскую партию, которую представляет прежний мэр Янис Лачплесис.

За Элксниньша проголосовали все пять депутатов «Согласия» и четыре депутата «Нашей партии». Против были шесть депутатов Латгальской партии.

По итогам выборов в Даугавпилсскую думу прошли всего три партии. С минимальным перевесом в городе победила Латгальская партия, которая получила на 113 голосов больше, чем «Согласие».

За Латгальскую партию проголосовали 28,57% жителей города, за «Согласие» - 28,16%, за «Нашу партию» - 19,34%.

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