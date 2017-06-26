За весеннюю сессию Сейм принял 80 законов

За минувшую весеннюю сессию Сейм принял 80 законов, а активнее всех в дебатах выступал депутат партии «Согласие» Ивар Зариньш, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Во время начавшейся 18 апреля весенней сессии Сейм провел девять очередных и одно торжественное заседание. Были приняты 14 новых законов и поправки к 66 законам. Два закона президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм не пересмотр.

На рассмотрение в комиссиях было передано 87 законопроектов, из которых 61 подал Кабинет министров, 19 - комиссии Сейма, семь - депутаты.

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При работе с поданными законопроектами Сейм рассмотрел 1101 предложение.

Чаще всех в парламентских дебатах во время весенней сессии выступал депутат Зариньш (18 раз). Валдис Калнозолс из СЗК выступал с трибуны Сейма 17 раз, Артус Кайминьш из партии «KPV LV» - 14, Янис Адамсонс из «Согласия» - 12, Ринголд Балодис из партии «Nо sirds Latvijai!» и Имант Парадниекс из ВЛ-ТБ/ДННЛ - по девять раз.

Весенняя сессия Сейма закончилась 23 июня, осенняя сессия начнется 4 сентября.

В перерывах между сессиями при необходимости могут быть созваны внеочередные сессии парламента.