За весеннюю сессию Сейм принял 80 законов

Заседание Сейма Латвии
 

Заседание Сейма Латвии. Фото: Edijs Pālens / LETA

За минувшую весеннюю сессию Сейм принял 80 законов, а активнее всех в дебатах выступал депутат партии «Согласие» Ивар Зариньш, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Во время начавшейся 18 апреля весенней сессии Сейм провел девять очередных и одно торжественное заседание. Были приняты 14 новых законов и поправки к 66 законам. Два закона президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм не пересмотр.

На рассмотрение в комиссиях было передано 87 законопроектов, из которых 61 подал Кабинет министров, 19 - комиссии Сейма, семь - депутаты.

Реклама

При работе с поданными законопроектами Сейм рассмотрел 1101 предложение.

Чаще всех в парламентских дебатах во время весенней сессии выступал депутат Зариньш (18 раз). Валдис Калнозолс из СЗК выступал с трибуны Сейма 17 раз, Артус Кайминьш из партии «KPV LV» - 14, Янис Адамсонс из «Согласия» - 12, Ринголд Балодис из партии «Nо sirds Latvijai!» и Имант Парадниекс из ВЛ-ТБ/ДННЛ - по девять раз.

Весенняя сессия Сейма закончилась 23 июня, осенняя сессия начнется 4 сентября.

В перерывах между сессиями при необходимости могут быть созваны внеочередные сессии парламента.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака Showbiz

ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен Hi-Tech

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен

Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы» Wo&Men

Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы»

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго Showbiz

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго

Знакомство Краско с мамой молодой супруги обернулось ссорой Showbiz

Знакомство Краско с мамой молодой супруги обернулось ссорой

Сейм

Законодательство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 