Самолеты воздушной полиции НАТО сопровождали группу из 16 российских самолётов

Несущие дежурство в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на минувшей неделе взлетали для сопровождения группы из 16 российских военных самолётов, летевших в международном воздушном пространстве.

Минобороны Литвы в понедельник сообщило, что в этой группе были истребители С!-27, штурмовики СУ-24, бомбардировщики СУ-34 и пассажирские ТУ-134 и ТУ-154.

Все военные самолёты в среду летели в сторону материковой части РФ с отключенными транспондерами.

Реклама

В тот день самолёты НАТО сопровождали и летевший в Калининградскую область самолёт министра обороны РФ Сергея Шойгу и сопровождавших его истребителей.

Как НАТО, так и Россия на прошлой неделе сообщали о рискованных маневрах военных самолётов над Балтийским морем, когда они опасно близко приближались друг к другу.

Североатлантический альянс на прошлой неделе зафиксировал рекордную активность российских военных самолётов над Балтийским морем, когда пришлось сопровождать более 30 самолётов РФ.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.