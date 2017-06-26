В период праздничных выходных полиция больше всего задержала женщин-водителей

Во время праздничных рейдов полиция констатировала, что среди проверенных водителей, больше всего было женщин, однако, в состоянии алкогольного опьянения больше находилось мужчин - сообщает Государственная полиция.

В этом году во время полицейских рейдов было поймано 70 шоферов, которыее за рулем находились в состоянии алкогольного опьянения, а 4 под воздействием наркотических веществ. Также в период праздничных выходных было зафиксировано 265 ДТП, в которых погибли 4 человека, а 70 получили травмы.

Если сравнивать с предыдущим праздником Лиго, в 2016 году в авариях погибли два человека, а 21 получили травмы.

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В свою очередь за превышение скорости было составлено 1000 административных протоколов.

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