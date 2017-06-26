Вейониса просят не провозглашать запрет на использование в цирке диких животных

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Латвии Раймонд Вейонис получил несколько просьб не провозглашать поправки к закону о защите животных, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Вернуть эти поправки в Сейм на пересмотр просит в том числе цирковой артист Сергей Ступаков, выступающий с дрессированными горлицами и попугаями. Эти поправки означают, что он больше не сможет выступать в Латвии.

Президент примет решение в ближайшие дни, пояснили в президентской канцелярии

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Как сообщалось, 15 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, хотя ответственная комиссия ранее одобрила другую формулировку.

Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов отклонил предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

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