Врачи не договорились с Минздравом, поэтому 3 июля начнется забастовка

На состоявшихся сегодня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей, сообщила агентству ЛETA президент ЛАСВ Сармите Вейде.

«Увы, соглашение с Минздравом сегодня не достигнуто, так как его предложение было таким же, как раньше, и никаких шагов навстречу сделано не было. Мы остаемся каждый на своих позициях, поэтому переговоров больше не будет, и 3 июля в 12.00 в Латвии начнется забастовка семейных врачей», - сказала она.

Сегодня, возможно, удалось договориться только о повышении зарплат медсестрам, если это соглашение утвердит Ассоциация медсестер, добавила Вейде.

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Начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям. «Уже создан забастовочный комитет, который на этой неделе сообщит о том, как во время забастовки будет обеспечиваться обслуживание пациентов», - сообщила она.

Как Вейде рассказала ранее, предложение Министерства здравоохранения далеко от выдвинутых Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) забастовочных требований.

Во время переговоров с Минздравом выкристаллизовались пункты, по которым и семейные врачи, и Минздрав могли бы пойти навстречу друг другу, однако соглашение достигнуто не было, рассказала она. Следующего предложения Минздрава ЛАСВ ожидала 26 июня, во время повторной встречи их представителей.

Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам. Это увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики, пояснила Вейде.

Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей, добавила она.

Семейные врачи готовы начать работать в системе э-здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз.

Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы, подчеркнула Вейде.

Как ранее сообщила Вейде, Министерство здравоохранения отклонило призыв семейных врачей о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

В марте ЛАСВ подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

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