Новый мэр Даугавпилса - «это наш Ушаков», «чужак» или «темная лошадка»?

В Даугавпилсе, как и предполагалось, сменилась власть - мэром Даугавпилса стал Андрей Элксниньш («Согласие»). Кто-то предрекал ему победу еще до выборов, остальные опасались, что «новая метла» сразу начнет мести по-новому, а поскольку он — человек в Даугавпилсе новый, то неизбежны громкие кадровые перестановки и реформы. В разговоре с русским TVNET даугавпилчане поделились своим мнением о смене власти.

Элксниньша назначили 26 июня. За его кандидатуру проголосовали 9 из 15-ти депутатов, которые создали коалицию вскоре после выборов. Пятеро депутатов представляют «Согласие», остальные четверо — «Нашу партию». 6 остальных депутатов выдвинули в кандидаты мэра Яниса Лачплесиса, который руководил самоуправлением в течение последних 4-х лет. Возглавляемая им «Латгальская партия» победила на выборах с результатом 28,57%, однако переговоры по созданию коалиции с «Согласием « и «Нашей партией» не увенчались успехом. Обе названные партии заключили коалиционное соглашение уже через неделю после выборов, и в нем значилось, что мэром будет Элксниньш.

Первым заместителем мэра большинством голосов (9) выбран Рихард Эйгим, лидер списка «Наша партия», дважды бывший мэр Даугавпилса и ныне действующий депутат Сейма. 4 депутата сохранили свои мандаты с предыдущего созыва.

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Таким образом, вторым по величине городом Латвии впервые будет руководить представитель партии «Согласие». Напомним, самоуправление второго крупнейшего города Латгалии Резекне третий срок подряд возглавил член «Согласия» Александр Барташевич.

Русский TVNET пообщался с жителями Даугавпилса, который во время предвыборной гонки сотрясали скандалы —

отдельные лидеры партийных списков обвиняли друг друга в коррупции, взяточничестве и откровенной лжи.

Именно о нечистой предвыборной кампании многие опрошенные говорили в первую очередь — эти дрязги мешали им сформировать мнение о тех или иных кандидатах.

Давай поспорим

Интересно, что

часть опрошенных (в основном, до 40 лет) вообще была не в курсе, что в городе сменилась власть.

Двое респондентов признались, что заключили с друзьями пари на тему «кто выиграет», и оба проиграли, потому что голосовали за политиков, вообще не прошедших в думу.

Несколько человек отметили, что не интересуются политикой в принципе, поэтому ничего не могут сказать о местной власти.

У многих даугавпилчан, особенно пожилого возраста,

Андрей Элксниньш стойко ассоциируется с рижским мэром Нилом Ушаковым и с проводимой им политикой.

Люди откровенно ставят знак равенства между политиками, возлагая на нового даугавпилсского мэра большие надежды, связанные, прежде всего, с улучшением жизненных условий пенсионеров.

«Я жду, когда откроют муниципальную аптеку, говорят, лекарства там будут дешевле. Пока же приходится покупать «контрабас» из-под полы — белорусские и российские медикаменты, - признается Валентина. - Дочка живет в Риге, ей Ушаков очень по душе, поэтому надеюсь, что и в Даугавпилсе что-то изменится».

«Не знаю, меня вполне Лачплесис устраивал, он опытный, а

Элксниньш — «темная лошадка«. Молодой, приехал из Риги, не знает нашей жизни здесь», - сказал пенсионер Виктор.

Он отметил также редкую для Даугавпилса особенность — экс-председатель Лачплесис «отсидел» на своем посту все 4 года, чего нельзя сказать о том же Эйгиме, которого скидывали и переизбирали, хотя Лачплесис тоже уже был однажды сдвинут с поста мэра (2011 год). Эйгима несколько жителей вспомнили добрым словом за то, что он организовал популярное место отдыха «Сталкерс» на берегу Даугавы в 15 км от Даугавпилса.

«То, что мэр мужик — это хорошо. Не нравились нападки Элскниньша на Лачплесиса перед выборами — слишком уж грязно все это выглядело, но во время дебатов он себя показал с хорошей стороны, хотя для Даугавпилса он чужой человек», - поделилась мнением Елена.

«Вот как у нас в стране происходит? Партия побеждает, а у власти другие люди! Посмотрите, что в правительстве делается, «Согласие» сколько раз побеждало, а ни одного министра. Может, в Даугавпилсе теперь порядок будет», - туманно высказался мужчина, не пожелавший назвать свое имя.

Валдис был категоричен: «Долго они не продержатся. В следующем году выборы в Сейм, что-то изменится.

Вряд ли Эйгим и Элксниньш сработаются».

Время покажет

В свою очередь, люди, работающие в городских учреждениях, неохотно высказывали свое мнение, мотивируя тем, что сначала нужно посмотреть и оценить работу нового депутатского состава и нового руководства. «Для нас главное не кто, а как: как будем сотрудничать, решать какие-то текущие вопросы.

Когда самоуправление «на одной волне» с той или иной организацией, то это уже полдела. Все же живем здесь, работаем ради общего блага, как бы пафосно это не звучало», - сказал один из сотрудников городского учреждения, пожелавший остаться анонимным.

Героида Богданова, директор Центра русской культуры, финансируемого самоуправлением, говорит, что их принципы и темпы работы не изменятся: как работали, так и будут работать независимо от смены власти. «Конечно, мы надеемся на конструктивное сотрудничество и дружбу, как это было раньше. Дума нам помогала, поддерживала в разных начинаниях, вплоть до решения технических вопросов — обеспечении транспорта, например, или оплаты приезда гостевого коллектива. Так не может быть: мы сами по себе, они сами по себе».

Иосиф Рочко, руководитель одного из самых популярных туристических объектов города, музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», исследователь еврейской культуры и писатель, тоже считает, что должно пройти время, прежде чем делать какие-то выводы. Он не знаком ни с новым мэром, ни его заместителем.

«Жизнь покажет. Не могу ни ругать предыдущее руководство, ни хвалить новое, посмотрим. С предыдущей командой мы эффективно сотрудничали, нам, например, из фонда поддержки общественных организаций самоуправления выделяли средства на организацию выставки «100 знаменитых евреев Даугавпилса», на издание книги об истории еврейства. Благодаря их содействию, в пустующем здании бывшей синагоги открыли новое городское учреждение. Это реальные дела, я на них надеюсь и в будущем».

Справка

Явка избирателей на выборах в Даугавпилсе составила 47,33% - это 27 679 человек. Право голоса есть у 58 483 горожан. На выборах-2013 явка составляла 37,93% (23 713) при общем количестве избирателей в 62525 человек.

Результаты выборов:

«Латгальская партия»- 28,57%

«Согласие» 28,16%

"Наша партия» 19,34%

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