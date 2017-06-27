На вывоз отходов со сгоревшей свалки в Юрмале выделено 700 000 евро

 

Фото: VUGD

Правительство сегодня одобрило выделение 700 тыс. евро, чтобы Государственная служба окружающей среды (ГСОС) могла обеспечить ликвидацию последствий пожара на месте нелегальной свалки отходов в Юрмале.

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По информации ГСОС, сейчас на месте свалки находится примерно 14 тыс. тонн отходов. ГСОС объявит закупку на приведение в порядок территории свалки и утилизацию отходов, оставшихся после пожара. Расходы на эти работы составят приблизительно до 50 евро (с НДС) за тонну.

Финансирование выделено Министерству охраны среды и регионального развития из средств на непредвиденные расходы.

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Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня.

Предприятие «Prima M», которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара

Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

Региональное управление ГСОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Пожар вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

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