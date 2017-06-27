На вывоз отходов со сгоревшей свалки в Юрмале выделено 700 000 евро

Правительство сегодня одобрило выделение 700 тыс. евро, чтобы Государственная служба окружающей среды (ГСОС) могла обеспечить ликвидацию последствий пожара на месте нелегальной свалки отходов в Юрмале.

Еще по этой теме Дело о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале передано экономической полиции 24 июня 2017 г.

По информации ГСОС, сейчас на месте свалки находится примерно 14 тыс. тонн отходов. ГСОС объявит закупку на приведение в порядок территории свалки и утилизацию отходов, оставшихся после пожара. Расходы на эти работы составят приблизительно до 50 евро (с НДС) за тонну.

Финансирование выделено Министерству охраны среды и регионального развития из средств на непредвиденные расходы.

Реклама

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня.

Предприятие «Prima M», которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

































Aizvērt Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis







Региональное управление ГСОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Пожар вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

Еще по этой теме