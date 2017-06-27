В среду в Латвии будет тепло и солнечно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars

Во второй половине дня во вторник местами в Видземе и на севере Курземе идут дожди, местами сильные и с грозами, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью небо прояснится, однако в ее начале дожди возможны местами в Видземе. Ветер стихнет, образуется туман.

Минимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов, местами на побережье - до +10..+12 градусов.

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Днем ожидается малооблачная погода, дождей синоптики не прогнозируют, будет дуть слабый ветер переменчивого направления, а температура воздуха достигнет +19..+24 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается относительно ясная погода, без осадков. В пригороде во второй половине ночи и с утра возможен туман. Будет дуть слабый ветер. Ночью столбик термометра опустится до +9..+10 градусов, в пригороде может быть еще на градус холоднее. Днем же потеплеет до +21..+22 градусов.


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