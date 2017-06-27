Во время забастовки врачей пациентам будет оказываться помощь в критических случаях

 

Фото: Lita Krone / LETA

Во время забастовки врачей пациентам будет оказываться помощь в критических случаях, сказала в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде.

Она подчеркнула, что в случаях, когда существует угроза жизни пациента, врачи окажут ему помощь.

В течение этой недели появятся данные о том, сколько врачей будут участвовать в забастовке с 3 июля.Как сообщалось, на состоявшихся вчера переговорах Министерства здравоохранения и ЛАСВ не было достигнуто соглашение о требованиях врачей, поэтому 3 июля они начнут забастовку.

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«Увы, соглашение с Минздравом сегодня не достигнуто, так как его предложение было таким же, как раньше, и никаких шагов навстречу сделано не было. Мы остаемся каждый на своих позициях, поэтому переговоров больше не будет, и 3 июля в 12.00 в Латвии начнется забастовка семейных врачей», - сказала Вейде.

Забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.


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