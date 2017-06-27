За 16,8 млн евро литовцам продан Дом печати

Дочернее предприятие АО «Латвияс кугниециба» (ЛК) - ООО «LASCO Investment» - продало здание Дома печати на ул. Баласта дамбис в Риге ООО «PN Project», которым управляет литовская компания недвижимости и частного капитала «Lords LB Asset Management», говорится в сообщении ЛK бирже «Nasdaq Riga».

Сумма сделки - 16,8 млн евро.

«Мы удовлетворены тем, что Дом печати купило предприятие с большим опытом в сфере управления недвижимостью. Мы с нетерпением ждем, как это здание будет обновляться и развиваться в ближайшие пять-десять лет», - отметил председатель правления ЛK Роберт Киркупс.

Реклама

Крупнейший владелец ЛК - «Vitol Group» (69,56% акций).

Акции ЛК котируются по официальному списку биржи «Nasdaq Riga».

«Lords LB Asset Management» управляет 13 фондами, в том числе восемью фондами недвижимости, тремя фондами частного капитала и двумя энергетически-инфраструктурными фондами. Общая стоимость управляемыми фондами активов на 31 декабря 2016 года составляла 310 млн евро.

ООО «PN Project» зарегистрировано в апреле 2017 года, его основной капитал - 2800 евро, 80% акций принадлежат «Lords LB Asset Management», 20% - литовской компании «Investiciju sistemos».