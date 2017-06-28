Объем опасных отходов на пострадавшей от пожара территории в Юрмале - 1%

Инга Колегова
 

Инга Колегова. Фото: Edijs Pālens / LETA

Объем опасных отходов на территории пострадавшей от пожара нелегальной свалки отходов в Юрмале составляет примерно 1%, сообщила в интервью Латвийскому радио гендиректор Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова.

ГСОС сделает все возможное, чтобы можно было наказать виновников происшествия и вернуть 700 тыс. евро денег налогоплательщиков, выделенных на приведение в порядок этой территории, заверила она.

Управляющее свалкой ООО «Prima M» пока не выказало желания само привести в порядок эту территорию, сославшись на отсутствие необходимых для этого средств. Вчера ГСОС направила предприятию повторное предложение сделать это.

Реклама

Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара

Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

Объявленный ГСОС конкурс на выполнение работ по приведению в порядок этой территории продолжается, его результаты могут стать известны к концу этой недели, прогнозирует Колегова. Приглашения были отправлены пяти предприятиям, еще два подали заявки сами. «Конкуренция есть. Есть предприятия, которые в состоянии это делать», - сказала она.

Как сообщалось, вчера правительство одобрило выделение 700 тыс. евро, чтобы ГСОС могла обеспечить ликвидацию последствий пожара на месте нелегальной свалки отходов в Юрмале.

По информации ГСОС, сейчас на месте свалки находится примерно 14 тыс. тонн отходов. ГСОС объявила закупку на приведение в порядок территории свалки и утилизацию отходов, оставшихся после пожара. Расходы на эти работы составят приблизительно до 50 евро (с НДС) за тонну.

Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале

Фото: Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале0

Финансирование выделено Министерству охраны среды и регионального развития из средств на непредвиденные расходы.

Предприятие «Prima M», которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

По данным «Firmas.lv», ООО «Prima M» зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО «SO Trust», которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО «SO Trust» занимается погрузочно-разгрузочными работами.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Madona, 69000 EUR
Земля
Земля, Līgatnes pag., 17500 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности Hi-Tech

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера Showbiz

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание Wo&Men

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание

Жириновский - философ, Галустян - охранник: итальянцы угадывают Showbiz

Жириновский - философ, Галустян - охранник: итальянцы угадывают

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир Wo&Men

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир

Пожары

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 