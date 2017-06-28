Объем опасных отходов на пострадавшей от пожара территории в Юрмале - 1%

Объем опасных отходов на территории пострадавшей от пожара нелегальной свалки отходов в Юрмале составляет примерно 1%, сообщила в интервью Латвийскому радио гендиректор Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова.

ГСОС сделает все возможное, чтобы можно было наказать виновников происшествия и вернуть 700 тыс. евро денег налогоплательщиков, выделенных на приведение в порядок этой территории, заверила она.

Управляющее свалкой ООО «Prima M» пока не выказало желания само привести в порядок эту территорию, сославшись на отсутствие необходимых для этого средств. Вчера ГСОС направила предприятию повторное предложение сделать это.

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Aizvērt Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis







Объявленный ГСОС конкурс на выполнение работ по приведению в порядок этой территории продолжается, его результаты могут стать известны к концу этой недели, прогнозирует Колегова. Приглашения были отправлены пяти предприятиям, еще два подали заявки сами. «Конкуренция есть. Есть предприятия, которые в состоянии это делать», - сказала она.

Как сообщалось, вчера правительство одобрило выделение 700 тыс. евро, чтобы ГСОС могла обеспечить ликвидацию последствий пожара на месте нелегальной свалки отходов в Юрмале.

По информации ГСОС, сейчас на месте свалки находится примерно 14 тыс. тонн отходов. ГСОС объявила закупку на приведение в порядок территории свалки и утилизацию отходов, оставшихся после пожара. Расходы на эти работы составят приблизительно до 50 евро (с НДС) за тонну.









































Aizvērt Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA







Финансирование выделено Министерству охраны среды и регионального развития из средств на непредвиденные расходы.

Предприятие «Prima M», которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

По данным «Firmas.lv», ООО «Prima M» зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО «SO Trust», которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО «SO Trust» занимается погрузочно-разгрузочными работами.